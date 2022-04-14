「下地獄」詛咒成真！烏軍用飛彈轟爆俄國戰艦　俄軍棄艦逃生

記者羅翊宬／綜合報導

俄軍黑海艦隊巡航艦「莫斯科號」（Moskva）燃起熊熊大火，莫斯科當局坦承該艘巡航艦嚴重受損。對此，烏克蘭多名官員聲稱，是南部城市敖德薩（Odessa）守軍用「海王星反艦飛彈」連續2次擊中。巧的是，莫斯科號在攻取蛇島時，烏軍在被俘虜前曾大喊「下地獄吧」，如今詛咒應驗成真。

▲俄軍黑海艦隊巡航艦「莫斯科號」傳遭烏軍成功用飛彈砲擊，導致艦上起火。（圖／路透社）

根據《BBC》報導，隸屬於俄軍黑海艦隊的莫斯科號，其實曾經參與俄軍攻取蛇島（Snake Island）的過程，在俄烏戰爭開打初期的2月24日，該艘船艦曾經接近蛇島，同時威脅蛇島上的烏軍邊境警衛隊投降，不過島上的烏軍邊境警衛隊卻拒絕投降，其中一名通訊兵甚至對著該艘船艦大罵，「去死吧」、「下地獄吧」。

該名通訊兵罵完後，旋即關掉無線電，然而最後島上的邊境警衛隊人員皆被俘虜至克里米亞半島（Crimea）。不過，如今卻傳出該艘船艦被擊中起火燒毀，算是當初的詛咒應驗成真。

然而，對於莫斯科號「被擊毀」、「燒毀」上，烏克蘭、俄羅斯方面皆有著完全不同的說法。

▲俄國軍艦「莫斯科號」（Moskva）發生爆炸起火。（圖／翻攝推特）

烏克蘭敖德薩市長馬爾琴科（Maksym Marchenko）聲稱，該城守軍對莫斯科號發射海王星反艦飛彈，從敖德薩守軍的錄音消息中，也顯示烏軍回報成功打擊莫斯科號，且影音內容開始在社群網站上瘋傳。烏克蘭總統府幕僚阿列斯托維奇（Oleksiy Arestovych）則表示，烏軍發射飛彈擊毀莫斯科號後，俄羅斯救援人員無法抵達該艘船艦上。

對此，俄羅斯官媒也在報導中坦言船艦莫斯科號受損，不過卻將火災原因歸咎為火災引發彈藥庫爆炸，並非為遭受烏軍飛彈攻擊，聲稱當局已經疏散船艦上全體人員，疑似棄艦逃生，至於傷亡人數則未被公開。

據悉，莫斯科號配備超過數百枚的各種飛彈，號稱黑海戰力最強，是黑海艦隊的驕傲，不過卻在俄烏戰爭中疑似毀在烏軍所連續發射的2枚海王星飛彈，或是俄羅斯方面聲稱的「艦上火災」。

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