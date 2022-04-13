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女大生失戀喝豆漿　卻遭媽媽朋友性侵！他挨告直喊：沒錢賠妳

性侵,撿屍,強暴,迷姦（圖／記者黃克翔攝）

▲女大生失戀後，被媽媽的朋友找出來安慰，卻遭到性侵。（示意圖／記者黃克翔攝）

記者柯振中／綜合報導

台中市一名胡姓男子受朋友請託，幫忙開導剛失戀的女兒小花（花名），竟然趁機對小花動手動腳，還詢問「所以你不想跟我做愛」，被起訴卻喊「沒錢賠償」。台中地院審理後，依照性騷擾罪、強制性交未遂罪，各判胡男4個月、1年10個月有期徒刑，台中高分院審理後駁回上訴，民事的部分則需賠償30萬元。

依據判決書內容，胡男本身有女友，2人都與小花的母親相識，2019年12月之間，小花因為失戀心情不佳，但媽媽在國外沒辦法幫忙，胡男於是依照小花母親的請託，幫忙開導失戀的女兒。

胡男於是邀請小花，前往豆漿店吃早餐，卻趁著小花訴苦時，伸手觸摸胸部，小花原先以為是不小心碰到，直到胡男又伸手觸碰大腿內側、下體等處，才嚇得趕緊揮開。

▼胡男趁著小花訴苦時動手動腳。（示意圖／123RF）

▲▼示意圖,性侵,焦慮,壞,蕭條,危急,沮喪,絕望,心理,苦難,疼痛,害怕,情緒化,感覺（圖／123RF）

吃完早餐後，胡男騎車載小花離開，途中小花因為身體不適，2人到藥局買感冒藥，隨後再去胡男女友的租屋處。沒想到才剛進門，胡男立刻轉身抱住小花強吻，被推開後還將人撲倒在床，嚇得小花不斷反抗。

後來胡男罷手，告知小花「感冒吃完藥好好休息，不會再弄妳」，沒想到小花吃完藥躺在床上，胡男又上前壓制，甚至動手想脫掉衣物。小花嚇得哭了出來，並把胡男推開，胡男才又停下，並詢問「所以你不想跟我做愛」，聽到小花回覆「我不想」，卻又說「對不起，但是我喜歡你，想佔有你」等話語。

▼胡男明明有女友，卻還對小花動手動腳，還問「所以你不想跟我做愛」等話語。（示意圖／123RF）

▲▼示意圖,社會,性侵,暴力,成人,女,女孩,挫折,哭,焦慮,獨,悲傷,鬱悶,暗,孤單,創傷,情緒,哭,情緒,電腦,色情,片子。（圖／123RF）

小花回家後，向母親、朋友哭訴這件事，並報警提告，胡男一審也被依照性騷擾罪、強制性交未遂罪等，判處4個月、1年10個月有期徒刑。胡男不服提起上訴，二審時辯稱，根本沒有性騷擾、性侵的事情，當時是受到朋友的請託，安撫剛失戀、心情難過的小花，當天小花因為還沒吃早餐、肚子餓，2人才會前往豆漿店用餐。

胡男表示，用餐過程中沒有伸手觸碰小花，也沒有不小心碰到，只有安撫、輕輕拍肩，要小花不要哭了，後來去友人的租屋處，小花身體不舒服，想要睡一下，他則告知「我有感冒藥」，讓小花吃完可以到他家休息，並不曉得為何會挨告。

不過，台中高分院審理後認為，胡男犯行事證明確，為了逞私慾，對小花性騷擾、強制性交未遂，顯然不尊重小花的身體自主權、心理感受，犯後還不斷推託、否認犯行，一點都沒有慚愧的樣子，導致小花身心創傷，2人也沒有和解，因此予以駁回。

根據《聯合新聞網》報導，小花後續提起刑事附帶民事損害賠償，求償60萬元，胡男卻稱自己失業、負債，因此無力付錢。法院酌審胡男的情況，考量雙方的工作、財力，以及對小花的侵害程度，判胡男要賠30萬元。

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