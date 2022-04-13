8招療傷方式走出失戀低潮　網友大推「到台南吃一圈」心情都好了

▲要快速調適分手後的心情不容易，可以試著透過分心的方式讓自己盡快走出來。（圖／取自免費圖庫pexels）

記者洪菱鞠／台北報導

一段感情的結束總是讓人難過與不捨，該如何收拾情緒，幫助自己走出失戀後的低潮，《Social Lab社群實驗室》透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤去年一年內「失戀後療癒方法」話題的網路聲量表現，整理出網友熱議8大分手後療傷方式，而最多人推的就是大吃美食一頓，來撫慰受傷的心。

透過網路聲量觀察網友討論發現，想走出分手後的鬱悶情緒，最好的辦法還是「吃美食」，就有網友分享「到台南吃一圈，心情都好了」、「分手隔天早餐直接點爆，搭配失戀的心一起吃」，雖然大吃大喝有助於刺激腦內啡、多巴胺分泌，讓自己心情愉快點，但也有人提醒別一下子吃太多，到時候還要費心力減肥，就太得不償失。

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▲失戀除了靠時間來沖淡一切，也可以吃美食撫慰心靈，藉旅遊分心趕走壞心情。（圖／Social Lab社群實驗室提供）

而像是「旅遊」、「運動」等戶外行程，也是許多人分手後療傷的選擇行程之一，許多人紛紛分享經驗「分手後去清邁自助旅遊兩個禮拜，踏出舒適圈」、「每天跑步，那個疲累直接壓過分手的不愉快」，表示其實活動一多，很快就能忘記那些難過的情緒。

「閱讀」、「追劇」與「聽音樂」等靜態活動，也同樣獲得不少討論，如「追劇是最好的方法，一天時間就這樣過去」、「音樂推一個周興哲，哭到沒眼淚就好了」、「看書充實自己，漸漸就能放下了」，透過音樂發洩悲傷、或從文字中重新找回自我，只要能從心靈上獲得療癒，都不失為一個好方法。

還有人選擇求助心理醫生，透過專業的醫療幫助，來走出分手後的情緒，不過有人就提到「其實醫師能做的就是開導你，最重要的還是自己的努力」。除了獨自面對難過的情緒，「與三五好友相約」一起吃飯、聊心事也是不錯的辦法，像是「聚餐喝點小酒，把心裡話說一說舒服多了」。