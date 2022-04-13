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人妻被俄兵拖出家門性侵　丈夫想救遭擊斃她傷心：到處都是威而鋼

記者李振慧／綜合報導

俄羅斯軍隊近來從烏克蘭基輔周圍地區撤兵，當地50歲女子安娜(Anna)向外界表示，俄軍佔領村莊時，一名士兵突然闖進她家把人拖到另外一間房子性侵，她慘遭凌虐後發現丈夫為了救她也追到屋外，結果慘遭俄軍射殺。

英國BBC報導，化名為安娜的女子告訴他們，一名俄羅斯士兵3月7日闖入她家，用槍指著她威脅離開家中，「他把我帶到附近一間房子，命令我『脫掉衣服，否則就會開槍打你』，他一直威脅我，如果我不照做就會被殺，然後他開始性侵」。

▼俄軍撤離基輔地區，到處都是死屍。（圖／達志影像／美聯社）

▲▼俄軍撤離基輔地區，到處都是死屍。（圖／達志影像／美聯社）

安娜表示，性侵她的士兵看起來很年輕，外型瘦弱，很像是與俄羅斯合作的車臣士兵，「他性侵我的時候，突然又有4名俄兵進來，我心想我完蛋了，幸好他們只是把他帶走，我後來再也沒見過那個人」，懷疑是被另一支來到村莊的俄軍所救。

安娜後來回到家中，卻發現丈夫腹部中彈，「他為了救我追出來，可是被子彈擊中」，一家人後來躲在鄰居家地下室中，無法把中槍的丈夫送醫急救，對方2天後不幸身亡，埋葬在家裡後院。

來到當地的俄軍後來在安娜家待了好幾天才離開，她在家中發現許多毒品和威而鋼傷心表示，「這群人大多是殺手、性侵犯和強盜，只有少數人比較好一點」。鄰居則透露，村裡另外一名女子慘遭性侵殺害，和攻擊安娜的士兵應該是同一個人，她的脖子被割開，房間裡到處都是鮮血令人怵目驚心。

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