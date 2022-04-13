美政府人權報告關切陸影響台媒　外交部：台美合作民主議題

▲外交部發言人歐江安。（資料照／外交部提供）

記者呂晏慈／台北報導

美國國務院公布最新人權報告，點名中國、俄羅斯、北韓等問題9國，而台灣在大部分領域表現良好，但報告持續關切記者遭刑事誹謗罪威脅問題。對此，外交部發言人歐江安13日答覆媒體提問說，已將報告內容轉請國內主管單位參考，我國政府一向重視國民自由權利的行使與基本人權保障，成果普獲國際社會肯定，台美也就民主與人權價值等議題推動國際合作。

美國國務院於美東時間本月12日公布「2021年各國人權實施報告」，其中有關台灣部分，再度肯定我國是多黨選舉的民主政體，並且尊重言論自由。此外，該報告關切中國持續施壓台灣媒體的母公司在中國的商業利益，企圖影響台灣媒體運作。此次報告也再度提及我國將誹謗及公然侮辱列為刑事犯罪等。

歐江安說明，外交部已經將該報告相關內容轉請國內主管單位參考。

歐江安強調，我國政府一向重視國民自由權利的行使與基本人權保障，成果普獲國際社會肯定。台美近來也就民主與人權價值等議題推動國際合作，如雙方在「台美印太民主治理諮商」架構下，討論人權、勞工權及性別平等相關議題；此外，台灣也受邀參加美國於去年12月辦理的「民主峰會」，與各國共同承諾對抗威權、打擊貪腐及促進人權。我國政府將持續守護台灣的民主、自由與人權，並深化台美的全球合作夥伴關係，共同維護印太地區及全球的民主與人權發展。