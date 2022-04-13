擔任遠航董座未滿百天遭追稅　林寶彰扛稅再獲賠564萬

▲遠航前老董林寶漳，再獲賠564萬餘元確定。（圖／記者李毓康攝）



記者吳銘峯／台北報導

遠東航空2007年間爆發財務危機，公司營運出問題，一度停飛、重整。前飛官林寶漳被指派為遠航董事長，不滿百天隨即卸任。但他擔任遠航董座期間，公司未依法將員工代扣所得稅繳國庫，讓他遭追稅747萬餘元。他先獲償52萬元確定後，最高法院再判決遠航須賠他564萬餘元確定。

目前年逾90歲的林寶彰，年輕時曾擔任國軍戰鬥機飛行員30餘年，亦因參與八二三砲戰、古寧頭大捷等諸多戰役，獲頒超過20枚勳獎章，是空軍著名的戰爭英雄。他最後以上校官階退伍，並轉任民間倉儲公司的董事長。在遠航爆發財務危機、獲得法院裁准重整後，林寶彰受遠航股東艾吉公司指派，擔任遠航法人代表，2008年1月再由董事會選任、擔任董事長。

而判決指出，林寶彰擔任董事長期間，遠航因公司未將員工代扣所得稅繳國庫，國稅局最後依照公司負責人的身分，向林寶彰催討欠稅金額、滯納金等，林寶彰因此付出747萬餘元。而林寶彰先前就提出訴訟，獲償52萬餘元確定；因此他提出另訴，再請求遠航給付剩餘的694萬餘元。

法院審理時遠航拒絕賠償，辯稱依《所得稅法》規定，負責人本應履行法定扣繳義務，林寶漳有義務繳納，無權要求賠償；且事件發生在重整期間、屬重整債權，但林未於重整期間申報，請求權已消滅，拒絕賠償。

一二審法院均不採信遠航說詞，全數判准，案經廢棄發回，更一審法院重新計算後，改判決遠航須賠償564萬餘元。全案再上訴，最高法院13日駁回上訴確定。