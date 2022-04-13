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跑馬拉松竟遭抽水馬達從天而降砸中頭　北市府須國賠927萬

▲▼新LOGO版／司法第二辦公大廈,法務部第二辦公室,最高法院檢察署,臺灣高等法院民事庭大廈,臺灣高等法院（圖／記者季相儒攝）

▲跑馬拉松竟遭馬達砸頭，高院判准國賠927萬餘元。（圖／《ETtoday新聞雲》資料照）

記者吳銘峯／台北報導

陳姓男子2017年參加台北市某公益馬拉松比賽，跑過麥帥二橋下方，竟遭橋上掉落的27公斤重抽水馬達，砸中頭部。當場頭破血流，送醫治療後出現功能性失憶、認知功能障礙等後遺症。男子提國賠訴訟，一審判台北市府須賠償915萬餘元。案經上訴，高院二審加碼判准國賠927萬餘元。可上訴。

判決指出，陳男（48歲）於2017年2月12日參加「2017臺北渣打公益馬拉松」活動，行經臺北市麥帥二橋下路跑動線時，突然被從天而降的馬達砸中頭，當場頭破血流。陳男遭送醫急救，而現場工作人員調查，發現是因橋樑工作平台車上重達27公斤之抽水馬達，因沒有綁好，自10公尺高之橋面掉落。

陳男經過治療後，受有頭部外傷併腦震盪及顱內瘀血、頸部、顏面部及肢體多處撕裂傷及擦傷、多處牙齒斷裂、功能性失憶、頸椎滑脫、甲狀腺出血囊腫、認知功能障礙等傷害。他認為管理馬達的台北市政府工務局新建工程處有疏失，因此提出國賠訴訟，求償1073萬餘元。

一審法院審理時，北市府新工處辯稱，對管理馬達並無疏失，是廠商並未將馬達綁好；且陳男經過治療後已經康復，甚至還參加多個馬拉松比賽，並無起訴時所稱的各種傷害，拒絕賠償。

但法院調查後，認為市府確實對於管理公物有疏失，必須負擔賠償責任。經過重新計算後，一審判決台北市府須國賠915萬餘元。案經上訴，高院二審審理後，仍認定台北市府有疏失，經過計算後，認定陳男提出的賠償有據，二審加碼改判賠927萬2,163元。

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