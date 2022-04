紐約地鐵槍擊「嫌犯照」曝光！　警砸3百萬懸賞金捉人

▲警方將布魯克林地鐵站槍擊案的嫌犯鎖定為62歲的詹姆斯。(組圖/取自紐約市警方官網、翻攝自推特)

記者葉睿涵/綜合報導

美國紐約市布魯克林地鐵站在當地12日上午爆發槍擊案,造成至少29人受傷。紐約市警方目前已鎖定目標,認為年約62歲的詹姆斯(Frank R James)與這起槍擊案有關。警方和紐約大都會運輸署(MTA)等機構目前共提供了10萬美元(約新台幣290萬元)的懸賞金,鼓勵民眾提供與槍擊案相關的訊息。

Scenes from NYC train stopping at 36th St Station in #Brooklyn with shots fired & smoke. #SunsetPark #NYC pic.twitter.com/SwaqIR0dSB

綜合外媒報導,這起駭人的槍擊案發生在早上的尖峰時期。上午8點30分,警方接獲電話,聲稱位於日落公園社區的第36街地鐵站,有車廂竄出濃煙、多人中槍受傷,現場還有數個未引爆的爆炸裝置,於是警方立刻封鎖現場進行調查。從網上流出的現場畫面可見,當時地鐵站內濃煙密布,困在車廂內的乘客不斷湧出、奔向逃生出口,有些傷者則癱倒在血跡斑斑的月台上。

#Breaking : Several people shot & multiple explosives found at New York City subway station #Brooklyn #NYC Police confirm explosive devices are present at the 36th Street station. Several people are down. Trains are being halted.#USA #NewYork #SunsetPark #JoeBiden pic.twitter.com/YZjHlQhNWm