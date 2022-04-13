　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

紐約地鐵槍擊「嫌犯照」曝光！　警砸3百萬懸賞金捉人

▲▼紐約布魯克林地鐵站槍擊案嫌犯曝光。（組圖／取自紐約市警方官網、翻攝自推特）

▲警方將布魯克林地鐵站槍擊案的嫌犯鎖定為62歲的詹姆斯。（組圖／取自紐約市警方官網、翻攝自推特）

記者葉睿涵／綜合報導

美國紐約市布魯克林地鐵站在當地12日上午爆發槍擊案，造成至少29人受傷。紐約市警方目前已鎖定目標，認為年約62歲的詹姆斯（Frank R James）與這起槍擊案有關。警方和紐約大都會運輸署（MTA）等機構目前共提供了10萬美元（約新台幣290萬元）的懸賞金，鼓勵民眾提供與槍擊案相關的訊息。

綜合外媒報導，這起駭人的槍擊案發生在早上的尖峰時期。上午8點30分，警方接獲電話，聲稱位於日落公園社區的第36街地鐵站，有車廂竄出濃煙、多人中槍受傷，現場還有數個未引爆的爆炸裝置，於是警方立刻封鎖現場進行調查。從網上流出的現場畫面可見，當時地鐵站內濃煙密布，困在車廂內的乘客不斷湧出、奔向逃生出口，有些傷者則癱倒在血跡斑斑的月台上。

目擊者傑洛西（Fitim Gjeloshi）表示，他在布魯克林乘坐開往曼哈頓的N號線地鐵時，注意到一名身穿工地背心和灰色連帽運動衫的男子正在喃喃自語，「我當時想，這傢伙一定吸了毒，沒想到列車快到第36街車站時，他突然戴上防毒面具，將2枚煙霧彈扔到地上，隨後掏出一把斧頭和槍開始掃射。他先是朝我開了一槍，還好被我躲過，但我身邊的人卻中了槍」。

▲▼布魯克林地鐵站槍擊案。（組圖／翻攝自推特）

▲槍擊案發生後，月台與車廂內處處佈滿血跡，而傷者們也臥倒在月台上，難以行走。（組圖／翻攝自推特）

紐約市警方在取得現場人士的口供後，認為年約62歲、身高165公分、體重約80多公斤的非裔男子詹姆斯可能與本案有關，因為警方在事發現場也找到了一把鑰匙，經查實，這把鑰匙屬於詹姆斯租來的U-Haul麵包車。警方還在現場發現了一把9毫米的Glock半自動手槍、3個加長彈匣、一把斧頭、汽油、4顆煙霧彈和一袋消費級煙花。

▲▼嫌犯的隨身物品。（圖／翻攝自推特）

▲嫌犯的隨身物品含有多個未爆彈。（圖／翻攝自推特）

警方指出，槍手在現場一共開了33槍，導致至少10人中彈、20多人受傷；中槍傷者中至少有5人情況危急，但他們都沒有生命危險，其餘傷者則分別是被流彈所傷或吸入濃煙導致身體不適。警方最近也公開嫌犯的照片，同時懸賞5萬美元（約新台幣145萬元），希望能盡快追捕嫌犯。另外，MTA、運輸署工會以及紐約市警察基金會也湊成總數5萬美元的懸賞金，請民眾提供線索。

►住「萬里白宮行館」爽玩，一家四口才3999元！

►即領即用，$50樂透金，百百折抵無限制

ET快訊
搶到阿妹搖滾區神位「女星急退票」！　連爆9確診怕了
手機突跳通知「安裝社交距離APP」　用戶嚇到狂+1
獨／確診賠8萬大爆單！　這家「防疫保單」要停售了
快訊／總統府國安會有人確診　134人篩檢出爐
快訊／新竹縣開槍！　不甩教育部「新停課標準」
快訊／李明哲關5年將出獄！　國台辦：安排返台
快訊／跟進中央！　新北今實施新停課標準
快訊／高醫爆確診足跡！　千人採檢結果曝
啦啦隊正妹「40歲還有超狂嫩臉」！　震撼2女星
預測時事抽Apple！ 「全民神預測」東森幣搏翻倍

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

「你會這樣對你母親嗎」　83歲老婦遭俄兵性侵悲痛：寧願被殺死

北韓爆偷偷「重啟核試驗場」！衛星照意外曝光最新動向

俄兵洗劫車諾比！誤把放射物當「紀念品」　輻射量等於700kg核廢料

紐約地鐵槍擊「嫌犯照」曝光！　警砸3百萬懸賞金捉人

烏兵「心臟還在跳」子彈完整拔出　驚險搶命影片曝光！

公海豚表演突暴走！狂頂女馴獸師下體　她飛出水面畫面曝

持續挖屍！烏克蘭布查小鎮找到403具遺體　普丁出面怒駁「假的」

美3月消費物價比去年狂漲8.5%　舊金山市民深陷「付不起的危機」

美國擴大軍援烏克蘭　新一輪總額估達218億元

澤倫斯基提議第4度換俘　逮普丁親密盟友換烏軍弟兄

濃妝妹「硬插入」重機險遭撞　被質問慵懶回：我有打燈啊！

劉品言重回華燈「群架現場」　條通店家道謝：生意變好了！

延政勳4招追到韓佳人(?)　「兩人媽媽助攻」大家學起來

楊曉帆「走光片瘋傳」認了！ 上傳前早知情：以為別人看不出來

金門正妹高中生超瘋校園生活　25萬人看了暈慘：好想上學！

妹子買飯被跟蹤...男友追下樓　陌生男狂跳針：我找朋友啊！

狗狗沒牽繩！一停車秒暴衝　闖路中遭撞死...騎士留陰影

1.3億→2641萬！三芝千坪別墅慘掉價　鄰地遭曝有祖墳

林志穎辣妻跳舞拍片遭酸「不上班？」　陳若儀犀利反擊被讚爆

黑色奶汪山路中間無助逗留　一聽呼喊嚶嚶討抱喜被收編

「你會這樣對你母親嗎」　83歲老婦遭俄兵性侵悲痛：寧願被殺死

北韓爆偷偷「重啟核試驗場」！衛星照意外曝光最新動向

俄兵洗劫車諾比！誤把放射物當「紀念品」　輻射量等於700kg核廢料

紐約地鐵槍擊「嫌犯照」曝光！　警砸3百萬懸賞金捉人

烏兵「心臟還在跳」子彈完整拔出　驚險搶命影片曝光！

公海豚表演突暴走！狂頂女馴獸師下體　她飛出水面畫面曝

持續挖屍！烏克蘭布查小鎮找到403具遺體　普丁出面怒駁「假的」

美3月消費物價比去年狂漲8.5%　舊金山市民深陷「付不起的危機」

美國擴大軍援烏克蘭　新一輪總額估達218億元

澤倫斯基提議第4度換俘　逮普丁親密盟友換烏軍弟兄

台灣孔劉體力激升　「超奇葩解碼」：婚後男性就是要保持精、壯、力

佳麗寶絕美頰彩下殺6.5折！好氣色、澎潤感一刷完成

第52屆全國技能競賽4／18登場　預計約3500人參賽

「你會這樣對你母親嗎」　83歲老婦遭俄兵性侵悲痛：寧願被殺死

北韓爆偷偷「重啟核試驗場」！衛星照意外曝光最新動向

陳吉仲：全台雞蛋「供需接近正常」　3月底後沒再從日本進口了

疫情持續擴大！花蓮緊急啟動3快篩站　足跡重疊速篩檢

有打疫苗隔離3天就夠了！美權威專家3數據算出「台灣開放下一步」

日月光高雄廠取得IPMVP能源績效驗證　節電逾768萬度

高雄跟進中央「新停課標準」　陳其邁：依疫調風險做最大考量

國際熱門新聞

死守馬力波48天　烏海陸兵投降了

電擊GG救早洩　40秒快槍俠持久7倍嗨翻

烏克蘭女被俄軍關25天　獲救發現9人懷孕

4家電是耗電巨獸　第1名每年多5千元

尼斯湖水怪是陰莖　15鯨魚激戰群交

新婚1個月準備當爸　24歲外送員車禍亡

19歲外甥被收留竟搞上舅媽　舅舅6槍轟頭斃了他

布魯克林地鐵槍擊　至少5人中彈

影片曝！槍手丟煙霧彈開槍　紐約地鐵29傷10中彈

IKEA怎麼念？　瑞典議員指定YouTuber解答

淫亂女師和7未成年學生「造浪」　悽慘下場曝

俄軍變態暴行！人妻慘淪性奴割喉拋屍

美股開盤勁揚　那斯達克指數大漲逾230點

烏兵「心臟還在跳」子彈完整拔出

更多熱門

相關新聞

公海豚表演暴走！狂頂女馴獸師下體畫面曝

公海豚表演暴走！狂頂女馴獸師下體畫面曝

美國邁阿密水族館9日發生一起意外，一頭正在大水池表演的海豚，竟在觀眾面前突然爆走，並攻擊馴獸師，嚇得對方瘋狂地游上岸逃脫，上岸後更是整個人表情痛苦地跪地不起，疑似受傷。不過事後館方也發布聲明稱，此次意外並沒有造成重大傷害。

舊金山市民深陷「付不起的危機」

舊金山市民深陷「付不起的危機」

美國擴大軍援烏　新一輪總額估218億元

美國擴大軍援烏　新一輪總額估218億元

拜登說出口了！　首稱普丁搞「種族滅絕」

拜登說出口了！　首稱普丁搞「種族滅絕」

紐約地鐵槍擊涉案人身分曝！　釀29傷10中彈

紐約地鐵槍擊涉案人身分曝！　釀29傷10中彈

關鍵字：

美國北美要聞紐約地鐵槍擊案紐約布魯克林槍擊Frank R James

讀者迴響

熱門新聞

她才是台灣最強女優！娃娃悲慘身世曝

徐乃麟寵妻「搭機通勤加拿大9年」！　30年不換包理由閃瞎

徵煮飯阿姨「時薪400」一天2小時！網見工作內容罵翻

馬勒卡開眼了！深夜變天雷雨區曝光　明狂降8℃

死守馬力波48天　烏海陸兵投降了

「可怕的開始！」停課標準今放寬　家長嗆爆：被國家遺棄了

澎恰恰半夜反擊！

大甲媽遶境負聲量創新高　藍綠大咖缺席避談

重機遇鬼切逼車！煙燻妝妹：我有打燈啊

威力彩連16槓！明飆7.2億　4星座中了就退休

PLG「口罩長髮妹」神到了！　48分鐘被拍10分鐘超清晰

直擊金孫男友夜進「Lulu 6千萬豪宅新家」　

疫情警戒標準陳時中曝9字　藍委愣住

停課標準大鬆綁　家長見潘文忠臉書「15字」狂酸

電擊GG救早洩　40秒快槍俠持久7倍嗨翻

更多

最夯影音

更多
濃妝妹「硬插入」重機險遭撞　被質問慵懶回：我有打燈啊！

濃妝妹「硬插入」重機險遭撞　被質問慵懶回：我有打燈啊！
劉品言重回華燈「群架現場」　條通店家道謝：生意變好了！

劉品言重回華燈「群架現場」　條通店家道謝：生意變好了！

延政勳4招追到韓佳人(?)　「兩人媽媽助攻」大家學起來

延政勳4招追到韓佳人(?)　「兩人媽媽助攻」大家學起來

楊曉帆「走光片瘋傳」認了！ 上傳前早知情：以為別人看不出來

楊曉帆「走光片瘋傳」認了！ 上傳前早知情：以為別人看不出來

金門正妹高中生超瘋校園生活　25萬人看了暈慘：好想上學！

金門正妹高中生超瘋校園生活　25萬人看了暈慘：好想上學！

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

東森寵物APP下載領50

東森寵物APP下載領50

歡慶東森寵物APP上線，下載即領50！數量有限，早領早享受

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【特賣】寵物出遊必備

【特賣】寵物出遊必備

外出推車背包、清潔用品限時特價！全站滿額再送100購物回饋金，立即逛毛毛商城！

挑戰市場最低價，買貴退貨

挑戰市場最低價，買貴退貨

前五大品牌犬貓飼料，比了再買！寵物用品挑戰市場最低價，買貴退貨！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面