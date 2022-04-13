紐約地鐵槍擊「嫌犯照」曝光！　警砸3百萬懸賞金捉人

▲警方將布魯克林地鐵站槍擊案的嫌犯鎖定為62歲的詹姆斯。（組圖／取自紐約市警方官網、翻攝自推特）

記者葉睿涵／綜合報導

美國紐約市布魯克林地鐵站在當地12日上午爆發槍擊案，造成至少29人受傷。紐約市警方目前已鎖定目標，認為年約62歲的詹姆斯（Frank R James）與這起槍擊案有關。警方和紐約大都會運輸署（MTA）等機構目前共提供了10萬美元（約新台幣290萬元）的懸賞金，鼓勵民眾提供與槍擊案相關的訊息。

Scenes from NYC train stopping at 36th St Station in #Brooklyn with shots fired & smoke. #SunsetPark #NYC pic.twitter.com/SwaqIR0dSB — Leon Checkers (@TheVisualArtist) April 12, 2022

綜合外媒報導，這起駭人的槍擊案發生在早上的尖峰時期。上午8點30分，警方接獲電話，聲稱位於日落公園社區的第36街地鐵站，有車廂竄出濃煙、多人中槍受傷，現場還有數個未引爆的爆炸裝置，於是警方立刻封鎖現場進行調查。從網上流出的現場畫面可見，當時地鐵站內濃煙密布，困在車廂內的乘客不斷湧出、奔向逃生出口，有些傷者則癱倒在血跡斑斑的月台上。

#Breaking : Several people shot & multiple explosives found at New York City subway station #Brooklyn #NYC Police confirm explosive devices are present at the 36th Street station. Several people are down. Trains are being halted.#USA #NewYork #SunsetPark #JoeBiden pic.twitter.com/YZjHlQhNWm — Prasad VSN Koppisetti (@PrasadKVSN) April 12, 2022

目擊者傑洛西（Fitim Gjeloshi）表示，他在布魯克林乘坐開往曼哈頓的N號線地鐵時，注意到一名身穿工地背心和灰色連帽運動衫的男子正在喃喃自語，「我當時想，這傢伙一定吸了毒，沒想到列車快到第36街車站時，他突然戴上防毒面具，將2枚煙霧彈扔到地上，隨後掏出一把斧頭和槍開始掃射。他先是朝我開了一槍，還好被我躲過，但我身邊的人卻中了槍」。

▲槍擊案發生後，月台與車廂內處處佈滿血跡，而傷者們也臥倒在月台上，難以行走。（組圖／翻攝自推特）

紐約市警方在取得現場人士的口供後，認為年約62歲、身高165公分、體重約80多公斤的非裔男子詹姆斯可能與本案有關，因為警方在事發現場也找到了一把鑰匙，經查實，這把鑰匙屬於詹姆斯租來的U-Haul麵包車。警方還在現場發現了一把9毫米的Glock半自動手槍、3個加長彈匣、一把斧頭、汽油、4顆煙霧彈和一袋消費級煙花。

▲嫌犯的隨身物品含有多個未爆彈。（圖／翻攝自推特）

警方指出，槍手在現場一共開了33槍，導致至少10人中彈、20多人受傷；中槍傷者中至少有5人情況危急，但他們都沒有生命危險，其餘傷者則分別是被流彈所傷或吸入濃煙導致身體不適。警方最近也公開嫌犯的照片，同時懸賞5萬美元（約新台幣145萬元），希望能盡快追捕嫌犯。另外，MTA、運輸署工會以及紐約市警察基金會也湊成總數5萬美元的懸賞金，請民眾提供線索。