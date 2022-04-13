大觀音亭暨祀典興濟宮新董事　府城觀興文化藝術基金會新理事就職

▲財團法人台南市臺疆祖廟大觀音亭暨祀典興濟宮第12屆董事會改選，府城觀興文化藝術基金會理事改聘，13日上午舉行新任董事和理事宣誓交接就職。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

財團法人台疆祖廟大觀音亭暨祀典興濟宮第12屆董事會改選，府城觀興文化藝術基金會理事改聘，13日上午舉行新任董事和理事宣誓交接就職典禮，由北區區長李皇興監交，新任董事長吳福春和基金會長侯明福，兩人具有碩士學位，均自國中校長退休，以豐富學識涵養，帶領管理組織繼續推動「文化宮廟」之目標。

第12屆董事會20位董事，和第2屆基金會理事13人，於13日上午9時進行交接及宣誓就職典禮，亭宮11屆董事長吳漢清先生因為身體違和，退出管理組織，廟方聘任他為名譽董事長。

新任董事長吳福春擔任過彰化鹿鳴國中和台南市忠孝國中校長，在忠孝國中11年校長期間，身負遷校工程重責，於2006年獲得「師鐸獎」殊榮，2010年自忠孝國中校長退休。2016年在原副董事長侯明福引荐，進入亭宮擔任第10屆董事迄今，並於2019年兼任府城觀興文化藝術基金會執行長，和侯明福會長兩人攜手領頭，全力推展宗教文化和傳承工作。

基金會長侯明福擔任過屏東獅子國中和台南市安順國中校長，教職退休後全力投入宗教文化領域，於2003年在吳漢清董事長的推薦進入亭宮管理組織，2019年兼負基金會長之職，2022年以副董事兼任董事長乙職卸任，廟方聘請其擔任名譽董事長，更借重其專才繼續接掌基金會重責。

台灣廟宇林立，和大觀音亭暨祀典興濟宮一樣成立300多年的宮廟更是不少，不過，像亭宮以「文化宮廟」做為發展目標的單位，寥寥無幾，尤其，吳、侯兩人具有碩士學位，以豐富的人文涵養引領宮廟，在全臺宫廟中獨樹一幟。

吳福春董事長指出，亭宮董事會來自各行各業的菁英，事業有成，之前在吳漢清董事長和侯明福副董事長等帶領下，廟務蒸蒸日上，創建如今之成果，實屬不易，日後他會依法謹慎行事，除維持原有的宗教祭祀科儀活動之外，仍會將文化宮廟做為推動目標，為老宮廟注入新思維，讓宮廟不只是信仰中心，更是教育、文化的基地，也將是一處精彩的博物館。

侯明福會長原本有意退出亭宮和基金會組織，但受到吳福春董事長極力慰留，才同意繼續留任，他表示，過去在亭宮獲得吳漢清董事長全力支持，才能放手一搏全力推展各項工作，尤其是文教業務，值此廟方亟需用人之際，仍願意繼續接掌基金會，全力以赴，發揚大道公祖和觀音佛祖慈悲為懷精神，打造文化宮廟之美名。

第12屆董事會成員︰董事長︰吳福春；副董事長︰林淑華、吳瑩彬；常務董事︰謝華海、陳玉玲；董事︰陳錦清、鄭吳金葉、李銘城、黃添賜、吳資堯、廖光得、許忠欽、許育嘉、吳慰親、李文風、謝永津、吳福明。候補董事︰徐永福、林華禎、蔡清雲。

第2屆基金會成員分別為︰會長︰侯明福；執行長︰許育嘉；理事︰廖光得、鄭明智、許忠欽、陳益源、林培雅、高國欽、邱進錄、林華禎、吳慰親、鄭英建、陳進明。