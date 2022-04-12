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社會 社會焦點 保障人權

72歲化工董事帶女行員上摩鐵　4小時只聊天唱歌…辯：我樂於助人

▲桃園市林姓人夫與林姓女子婚外情，林姓人夫上傳「明天要跟你瘋狂愛愛」等鹹濕對話給林女，人妻查獲怒向小三求償250萬。（示意圖／取自免費圖庫pexels）攝）

▲72歲化工廖董帶已婚女行員上摩鐵，辯稱僅飲食聊天及唱歌。（示意圖／取自免費圖庫pexels）

記者陳以昇／新北報導

台北市一家化工公司廖姓董事，與一名已婚的彭姓銀行女行員發展「超友誼關係」，2人被發現牽手散步還到摩鐵休息4小時，女行員丈夫得知後怒告求償185萬，廖董辯稱知道女行員經濟困難，基於自己樂心助人，才會陪她散心，在摩鐵4小時僅吃東西、聊天唱歌，絕無親密行為，新北地院不予採信，判2人賠償40萬元。

彭姓女行員丈夫指出，妻子時常下班晚歸，對行程也不交代清楚，懷疑她出軌，於是委請徵信社跟監，發現妻子在街上與化工公司72歲廖姓董事牽手散步，還開車到摩鐵開房間4小時，怒提告並求償185萬元。

彭女表示，廖姓董事是銀行主管客戶，日前因主管調職，才由自己接手服務，後來2人慢慢熟識，偶然間向廖董透露家裡經濟狀況不好，他才特別關懷照顧，有時會請吃飯或送禮，絕無逾越男女交往份際。

廖姓董事也辯稱，自己已經72歲，無配偶且膝下無子嗣，平時樂於助人，得知彭女娘家欠下巨額債務，由她一肩扛下，經濟壓力讓她喘不過氣，基於朋友及長輩的關心，循序對她開導避免她想不開，沒想到被她丈夫誤會，到摩鐵僅只有飲食、聊天及唱歌，並沒有發生其他親密行為。

新北地院法官審理，從徵信社員工證詞及提供的照片，判定2人確實在街上牽手散步及共進摩鐵行為，法官認為廖男年已72歲，又擔任公司董事，有足夠社會歷練，理應避免逾越男女社交份際，卻在街上牽手及摩鐵共處4小時，確實有男女交往情事，判2人賠償40萬元。

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關鍵字：

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