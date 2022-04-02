立委林靜儀南下台南　積極輔選新豐區朱明宏、永康區朱正軒

▲立委林靜儀(中)陪同新豐區參選人朱明宏(左)及永康區朱正軒(右)搭乘吉普車，沿路向民眾揮手請託支持。（圖／記者林悅攝，下同）

記者林悅／台南報導

以驚人爆發力翻轉台中第二選區當選的立委林靜儀，自上任後2日下午3時許，首次南下台南市，為新豐區參選人朱明宏及永康區朱正軒輔選，陪同朱明宏前往歸南北極殿上香祈求順利通過民調，另再乘車到歸仁黃昏市場向民眾拜票，雖然天空飄著小雨，依舊擋不住熱情民眾夾道揮手致意。

新豐區民進黨市議員初選情勢陷入膠著，首度投入初選行列的在地囝仔朱明宏，為使知名度轉成支持度，在立委林宜瑾全力拉抬下，陸續安排立院的姊妹淘專程南下輔選，繼院長女兒立委蘇巧慧及邱議瑩後，2日下午再安排，短短2個月翻轉中二區當選的林靜儀南下輔選，藉由優質的民代前輩帶領下，為懂市政、勤服務、知建設的朱明宏拉抬聲勢。

▲新豐區參選人朱明宏率領掃街成員，向玄天上帝敬果，祈求民調初選能順利過關。

立委林靜儀指出，很高興來到歸仁，幫林宜瑾委員的子弟兵朱明宏掃街拜票。之前在台中拚戰關鍵補選的時候，好姊妹林宜瑾義不容辭的來台中幫忙，今天當然也要幫他的子弟兵，地方的優秀人才朱明宏站台。

林靜儀說，朱明宏是歸仁在地子弟，從小在歸仁長大，後來跟在宜瑾身邊一起服務十餘年，有豐富的服務經驗，也常常為了地方的建設陪同宜瑾到立法院開會，我也因此在立法院結識他。這次，明宏與她一樣，決定站出來，為了建設地方、服務鄉親，參選市議員。相信明宏也會用跟她對待中二選區一樣溫柔堅定的態度，努力為家鄉付出，接到民調電話時一定要大聲說出「唯一支持朱明宏」。

新豐區市議員參選人朱明宏表示，隨著三井outlet的開幕，沙崙智慧綠能科學城的建設‧等，歸仁的重要性與日俱增，他會盡全力推動地方的發展，為地方的經濟繁榮更進一步，拜託各位鄉親「唯一支持朱明宏」。