國防手冊列「部會權責」卻沒教哪避難　林靜儀轟國防部：全都廢話

▲民進黨立委林靜儀質詢。（圖／翻攝自國會頻道）

記者呂晏慈／台北報導

俄烏戰爭持續，引發社會對全民國防議題的關注，國防部全動署整備「全民國防手冊」，讓民眾了解戰時如何避難。不過，民進黨立委林靜儀17日在立法院外交及國防委員會質詢時揭露，現行國防手冊教民眾「部會業管權責」，卻沒告訴民眾戰時如何避難，「手冊告訴我們這些要幹什麼？」國防部軍政副部長柏鴻輝聞言忍不住嘆了一口氣，坦言這是必須精進之處。

立法院外交及國防委員會今天開會審查「執行海空戰力提升計畫一定金額以上採購辦法」等5案。

林靜儀質詢時表示，根據國防部送來的「全民國防手冊」資料，共有兩頁資料說明「如果遇到敵砲彈襲擊，有數百名居民被敵砲彈波及」情況，文件竟列「中央主管機關叫衛生福利部，地方有前進指揮所，村里長平常會做演習」，請問民眾看到這些資訊，在戰時有何自保功能？

柏鴻輝聞言忍不住嘆了一口氣說，「報告委員，我懂妳的意思」，坦言全民國防手冊不能包山包海，應該讓民眾遇到危難時，掃QRcode就可以知道怎麼辦，這是國防手冊未來必須精進的地方。

林靜儀批評，全民國防手冊關於「醫療急救」篇章第一頁「全部都是廢話」，第二頁只教民眾迅速使用紗布或衣物，進行出血控制及止血包紮等自救互救，等待專業醫護人員或緊急救護，「叫民眾把自己包好坐在那邊等是不是？然後救護車就咿吼咿吼的來是不是？手冊告訴我這些要幹什麼？」

柏鴻輝表示，這也是國防部現在看到的問題，國防手冊是以大方向為主，至於個人怎麼因應的問題，是下一步行動，「在戰時的時候絕對不是這樣子」；林靜儀說，提供資料的地方縣市政府不會知道如何進行軍事準備，國防部應該引導需求，告訴大家要提供哪些資訊，例如地方防災公園、發生災難時可以去哪裡、民眾如何自保等內容。

國民黨立委廖婉汝則批評說，現在全民國防手冊中，所有防空避難資訊都叫民眾掃描QRcode，掃進去就是衛福部、交通部的網站，「如果戰爭發生，所有資訊系統都會被破壞的時候，我們手機能通嗎？」柏鴻輝回應，現在全民國防手冊已經完成了，送赴行政院核定中，QRcode只是其中一個部分，今年所有民安演習就縣市政府、村里長職掌，演習若某個村子發生防空警報，要做什麼事情，應該要做到這樣的地步。

▼林靜儀質詢時關注「全民國防手冊」內容，並秀出拉脫維亞「緊急應變手冊」內容。（圖／林靜儀國會辦公室提供）