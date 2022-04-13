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才一天「本土551→744例」　網憂心明天破千！陳時中：高點難預測

▲台南市鹿耳門聖母廟花火派對吸引20萬人，兒童節台南各景點湧現闔家出遊人潮。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲陳時中多次強調，三級警戒已不適用。（示意圖／記者林悅翻攝）

網搜小組／劉維榛報導

今（12）日本土飆744例，比起昨日的551例，面對確診數大爆發，令網友剉咧等求問，「我看不用到月底，下週就會破千了吧，破千（例）大家會怕嗎？」文章曝光後，底下網友紛紛預測，「我看明天就破了」、「明天破（千）也不意外」。

自4月起，每日確診數皆破百例，昨日5字頭，今日竟一口氣飆到744例，短短13天已累計4450例。值得注意的是，今日新增3名個案中，有2人接種過完整3劑疫苗仍中鏢。目前國內中重症患者累計18例，除了2例重症外，其餘均為中症。

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4月本土病例統計（截至今日共4450例）：

►4月1日+104例
►4月2日+160例
►4月3日+183例
►4月4日+133例
►4月5日+216例
►4月6日+281例
►4月7日+382例
►4月8日+384例
►4月9日+442例
►4月10日+431例
►4月11日+439例
►4月12日+551例
►4月13日+744例

▲成大校長蘇慧貞率副校長李俊璋、主任秘書呂佩融、環安衛中心主任黃良銘、衛保組李明吉醫師特別視察雲平大樓東側1樓快篩站。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲確診飆升，民眾自主快篩。（示意圖／記者林悅翻攝）

對此，有網友在PTT的Gossiping板上問卦，「我看不用到月底，下週就會破千了吧，破千大家會怕嗎？我看大家還是不要亂跑，小心一點，尤其是家裡有小孩的，畢竟輕症還是有後疑症的。」

對於確診破千例彷彿近在咫尺，底下網友紛紛預測「應該明天就破了」、「下週？你還真樂觀」、「破萬也是有可能」、「本周就有可能了，指數型感染的」、「星期五前吧」、「明天就破了吧，700多例，周遭的人一定也會去驗啊」、「剩沒打疫苗的在怕吧，笑死」。

疫情記者會上，指揮官陳時中回應，目前疫情仍在發展初期，本月4字頭維持3天，再過來是500多例，今天就是700多例，往上趨勢是一定的，那高點在哪很難預測，那任何都有可能性。

▼網友炸鍋。（圖／翻攝PTT）

▲▼ 。（圖／翻攝PTT）

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