有打疫苗隔離3天就夠了！美權威專家3數據算出「台灣開放下一步」

▲專家針對台灣開放下一步，以數據提出建言。（圖／記者李毓康攝）

記者張乃文／綜合報導

新冠疫情在國內的蔓延，已經讓中央流行疫情指揮中心坦言「清零不可能」，也調整政策逐漸往共存的方向前進。不過，在此之前，美國公衛學者借鑑其他國家的情況，以3個數據提醒台灣下一步該怎麼踩穩步伐，如：以WHO數據研究，大部分打過3劑疫苗者，隔離3天即可，因為安全度跟沒有施打疫苗關14天是一樣的。

「新冠病毒不會在短期內消失」這是國內外公衛、醫療專家們的共識，但既然不會消失，有什麼方式才能與之和平共存也是所有科學家們極力尋找的答案。曾發表關於台灣防疫觀察的論文，登上權威雜誌《美國醫學協會雜誌》（JAMA）的史丹佛醫學院防疫醫療政策中心主任王智弘在「TVBS專家防疫論壇」中分享，大家都知道Omicron傳染力非常強，致死率相對減少，但也並非每個人的感染情況都相同，此時醫療量能的整備顯得格外重要。

[廣告]請繼續往下閱讀...

王智弘列舉3大數據是台灣必須掌握的，首先，盡快計算ICU的數據，台灣每10萬人就有28.5個ICU病房，與美國差不多，數量目前看起來是足夠的，要注意的是分布、城鄉不均的情況；第二、台灣長者施打率要提升，同時，美國在5至11歲兒童已經施打了BNT疫苗，台灣可考慮讓小學生也打，雖然這年齡層的重症機率少，但主要防範的是，若感染有可能帶回家。

接著，王智弘談及，想要開放，邊境管理是相當重要的準則，一個人有打疫苗與沒打疫苗的傳染力是不同的，因為疫苗有保護作用，可防感染。且根據世界衛生組織（WHO）計算突破性感染率，大部分的人有打疫苗者隔離3天即可，因為他的安全度跟沒有施打疫苗前，隔離14天的情況是一樣的，這部分也已經向指揮中心聯繫、盡快取得資料，用台灣數據證明，讓台灣人相信，這是一個好的方式。