二林基督教醫院醫護確診　2千人大採檢！化學兵進駐清消

記者鄧木卿／彰化報導

彰化縣二林基督教醫院12日下午傳出有醫護確診，因此緊急停止下午及晚間門診。彰化縣長王惠美證實，衛生局第一時間已掌握及清消，全面採檢醫護人員及員工，昨晚就有民眾漏夜排隊入院採檢，累積至今已逾2千人完成採檢，化學兵13日上午10點也進駐醫院全面清消。

▲彰化二基逾2千多人排隊採檢，化學兵上午10點進駐清消。（圖／記者唐詠絮翻攝）

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二林基督教醫院昨天下午突然貼出公告，門診全部暫停，收治只出不進，患者、看護、陪病家屬、相關醫護人員篩檢陰性才能進出醫院大門，僅洗腎、急診較緊急部分維持正常運作，每日清消。

院方回應，從昨晚到今天至少會有2千人採檢，而化學兵10點已進駐清消，至於院內詳細確診情形，一切依下午衛生局公布為準。

二林鎮公所防疫措施如下：

1.依疫情指揮中心公布足跡暨熱點區域加強清消工作。

2.各課室排定防疫工作人員運作及調度。依員工資料判定有傳播鏈之虞者，先請其居家辦公，暫不進入辦公廳舍。

3.進出公所或圖書館人員請配戴口罩、酒精消毒、測量體溫、落實實聯制登記作業並管控人流。

4.禁止外賓或家長進入幼兒園並持續加強園內環境清消並落實執行縣府教育處頒定各項防疫措施。

5.清潔隊收集垃圾或資源回收，加強防護措施並避免破袋檢查。

6.長照共餐或民俗節慶活動，配合疫情之張縮，適時檢討辦理，避免造成群聚感染。

7.民政系統持續宣導民眾自我防疫常識並儘速施打疫苗，強化群體免疫力，以降低感染風險。