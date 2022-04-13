本土確診破萬近了？李秉穎揭「放棄這3件事」：可能很快出現

▲李秉穎認為，若是完全放棄防疫，本土確診病例單日破萬可能很快出現。（圖／記者許靖騏攝）

記者張乃文／台北報導

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中12日接受專訪時提到，本土確診案例4月底破千例「是幾乎一定會的。」而ACIP召集人李秉穎也認為，以目前推估的數據來看「4月底前確診人數會破千」；至於到破萬的程度，他則說「若完全放棄大部分的防疫措施，可能很快出現。」

陳時中日前接受資深媒體人周玉蔻《新聞放鞭炮》節目專訪時被問及，「本土單日破千會發生在5月初、5月底？要不要給大家有個心理準備？」他直言，「我想以目前這趨勢看起來，4月底上千，是幾乎一定會的，本土。」這項數據也是台灣自新冠疫情爆發以來，從未在本土經歷過的，而李秉穎今受訪時也說，若按照指揮中心推估的Rt值等於2，「我想月底前確診人數會破千。」

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不過，李秉穎認為，還是有些變數，像是大家對於防疫規定仍繼續遵守，增加病例的速度說不定會變慢，整體而言是「希望增加速度不要太快，以免影響醫療量能。」

媒體追問「病例數每天破萬」的可能性，李秉穎則說，這不曉得，但以國外經驗來看，若完全放棄大部分防疫措施或個案的積極篩檢、接觸史調查等，「每天破萬可能很快出現」，只是這一切還有待觀察。