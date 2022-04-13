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暑假出國有望？醫曝1原因：入境隔離可能降到3天

▲桃園機場第二航廈傳出停電，旅客須用人工方式，用磅秤來秤行李。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲醫師研判，等到夏天，入境隔離政策也有望調整成5天、甚至3天。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者張乃文／綜合報導

已被新冠病毒肆虐兩年的全球，近期許多國家也已經解封，對於入境旅客不再有過多限制。不過，台灣本土疫情雖逐漸升溫，在邊境管理部分相較於他國仍偏向嚴管，究竟何時才能順利出國、隔離天數不再成為一大負擔？有醫師認為，等到7月或8月或許就有機會，且屆時隔離天數也是有可能降到3天。

對於何時開放返國國人免隔離、是否可以期待暑假開放返國國人免隔離，衛福部長陳時中12日在立法院備詢時表示，這有兩項前提，包含對方國家的疫情狀況、檢疫天數。至於是否暑假就開放，陳時中也鬆口回應，「是有這個可能性。」

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台北市聯合醫院醫師姜冠宇則說，專家學者們認為台灣的疫情高峰會發生在5月中，他也預估等到7月、8月，也就是夏天的出國高峰期，正好是疫情下降時，屆時隔離天數也可能會降至5天、甚至3天。

史丹佛醫學院防疫醫療政策中心主任王智弘也提到，一個人有打疫苗與沒打疫苗的傳染力是不同的，因為疫苗有保護作用，可防感染。且根據世界衛生組織（WHO）計算突破性感染率，大部分的人有打疫苗者隔離3天即可，因為他的安全度跟沒有施打疫苗前，隔離14天的情況是一樣的，也已經向指揮中心聯繫、取得資料，用台灣數據證明，讓台灣人相信，這是一個好的方式。

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