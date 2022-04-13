教育部放寬停課標準雲林不跟進　潘文忠：透過應變小組提供協助

▲教育部長潘文忠。（圖／記者屠惠剛攝）



記者林銘翰／台北報導

教育部日前放寬全校停課標準，引起家長一片罵聲，雲林縣長張麗善也宣布不跟進。對此，教育部長潘文忠13日表示，教育部會集結對學校防疫運作熟悉的人員，共同組成應變小組，地方或學校如果要採行特殊性的防疫措施，也可以透過應變小組充分反應。

潘文忠12日在中央流行疫情指揮中心公布最新停課標準，高中以下全校有1/3以上班級或10班以上暫停實體課10天，全校可暫停實體課，短期補習班和幼兒園比照辦理；大專校院如果有1/3以上科、系、所班組暫停實體課10天，全校可暫停實體課，教職員工生應自我健康監測。

立法院司法及法制委員會、教育及文化委員會13日聯席審查「公立學校教職員個人專戶制退休資遣撫卹條例草案」、《公立學校教職員退休資遣撫卹條例》部分條文修正草案，並邀請潘文忠等人列席備詢。

潘文忠會前受訪時表示，目前因應疫情發展，指揮中心訂出國家防疫方向跟政策，會逐漸往日常生活、正常生活的方向規劃，而學生上課是大的人數參與，牽動到包含學生的受教權益、家長的相關作息，因此必須視疫情有所調整改變。

潘文忠指出，很多家長認為以之前的防疫標準，許多學生沒有任何症狀，卻很快地被要求暫停實體課程，這對學生的受教權、家長的負擔非常大，教育部也聽到相當多抱怨，呼盎能夠因應進行調整。

潘文忠說明，教育部與指揮中心就疫情發展及傳染個案基礎分析後，調整出新的實體停課標準，特別聚焦在確診者足跡密切接觸者的定義，以作為有效的防範，指揮中心主要是考量這個部分，並且從專業上進行調整。

潘文忠表示，教育部在這次的防疫標準跟調整考量，是殷鑑於過去在疫情發展過程中，有些地方政府或學校，因為不同疫情的掌握，而有不同的停課規範，教育部在了解、蒐集資料後，會集結對於學校防疫運作熟悉人員，共同組成應變小組，即時了解地方或學校要採行特殊性的防疫措施。

潘文忠也說，地方或學校如果有協助的必要，教育部也會透過應變小組這個窗口，充分地跟指揮中心、防疫專家反應，讓各縣市在處理疫情停課時，能夠有更好的協助平台，全國雖然能夠因地制宜，但也不必因為過度造成家長負擔，或者影響到學生的受教權。

潘文忠強調，對於目前的防疫規範標準，教育部會秉持像過去一樣的方式，能夠在指引之下了解個別需求，但是未來仍會視疫情發展，共同跟指揮中心密切注意，如果有必要會再做滾動修正，這是一直以來的原則。