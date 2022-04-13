完整接種後確診「常見8大症狀」曝！　疲勞、暈眩為早期染疫跡象

▲目前確診主要以感染Omicron病毒為主。（圖／記者屠惠剛攝）



記者張方瑀／綜合報導

台灣新冠肺炎疫情持續延燒，衛福部長陳時中13日表示，在月底前單日確診恐破千例或萬例。目前確診主要以感染Omicron病毒為主，最新研究顯示，已經完整接種疫苗的確診者，容易出現8種主要症狀，以咳嗽、流鼻涕和疲勞感最為明顯；另外暈眩、疲勞更是兩個明顯的早期症狀。

根據《獨立報》報導，挪威研究人員針對2021年11月26日的一場「超級群聚派對」進行調查，在出席的117名賓客中，有66人出現明確的新冠肺炎症狀，而其中15人疑似感染。在接受調查的111名賓客中，有89％的人接種了兩劑mRNA疫苗，但沒有人接種第三劑加強針，結果顯示接種2劑疫苗的人出現咳嗽、流鼻涕、疲勞、喉嚨痛、頭痛、肌肉疼痛、發燒和打噴嚏等8種主要症狀。

▲在接種疫苗的族群中，咳嗽、流鼻涕和疲勞感是最常見的症狀。（圖／記者李毓康攝）



研究發現，在接種疫苗的族群中，咳嗽、流鼻涕和疲勞感是最常見的症狀，而打噴嚏和發燒最不常見；公共衛生專家也將「噁心」列入Omicron病毒突破性感染的常見症狀中。

專家指出，還有兩個明顯的染疫早期症狀，那就是暈眩和疲勞。德國一份新報告顯示，暈眩是確診的早期明顯症狀之一，柏林一名醫生發現，有不少患者會出現反覆頭暈的現象，顯示此症狀和Omicron病毒有明顯關聯。

另一個明顯的早期症狀則是疲勞感，疲勞不僅僅是感受上，還會導致身體疼痛，包含肌肉痠痛、頭痛，甚至有視力模糊和食慾不振的狀況。南非醫學協會主席庫切（Angelique Coetzee）指出，Omicron病毒在南非爆發時，疲勞就是主要症狀之一；醫療網站Web MD的統計則顯示，有40％的女性患者出現疲勞症狀，男性的比例則為三分之一。