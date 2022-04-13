民眾一片罵聲「該笑還是該哭？」 東方衛視「抗疫特別節目」急喊停

▲《眾志成城 同心守滬——東方衛視抗疫特別節目》暫緩播出。（圖／翻攝微博）

記者魏有德／綜合報導

上海疫情未見拐點，正當官方及民眾努力與疫情對抗之際，東方衛視昨（12）日釋出抗疫特別節目節目表，邀請包括易烊千璽、迪麗熱巴等大咖明星助陣，替民眾打氣。不過，民眾似乎並不買單，在微博上一片罵聲，甚至有網友揶揄，「看節目時不知道到該笑還是該哭？」輿論壓力下，東方衛視緊急發聲，節目將暫緩播出。

▲上海志願者在大太陽下辛苦的配送物資。（圖／CFP）

《新京報》報導，東方衛視在其官方微博發佈消息，稱《眾志成城 同心守滬——東方衛視抗疫特別節目》暫緩播出，感謝大家對東方衛視節目的關心，「以雲錄製方式製作的公益性專題節目《眾志成城 同心守滬——東方衛視抗疫特別節目》（4月13日）暫緩播出。歡迎大家對我們的工作提出寶貴意見。」

據了解，東方衛視在12日釋出《眾志成城 同心守滬——東方衛視抗疫特別節目》節目表，參與表演的明星包括胡歌、馬伊琍、王一博、張藝興、易烊千璽、迪麗熱巴等一線大咖，還有黎明、蕭敬騰、曾志偉等明星也錄製影片提供「雲祝福」。

消息一出，許多民眾紛紛到微博上留言，認為東方衛視的特別節目沒有抗疫知識或經驗分析，反而推出「歌舞昇平」的大型文藝晚會，令人傻眼。也有民眾表示，「走進基層24小時現場直播看看現在老百姓缺什麼可行？」；「直播一下怎麼買菜吧」；「哪怕搞電視購物直播賣綠葉菜也好」；「柴米油鹽才是第一位，在這些面前，明星啥也不是」。