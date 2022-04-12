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花蓮慈濟醫院群聚延燒！急召回出院病人　驗出3病患+2家人確診

▲▼0412花蓮疫情。（圖／翻攝徐榛蔚臉書）

▲0412花蓮疫情。（圖／翻攝徐榛蔚臉書，下同）

記者蔡怡萍／花蓮報導

今天全國新增531例本土確診個案，其中花蓮新增30例，花蓮縣長徐榛蔚表示，中央公布花蓮今增31例，是由於醫院同仁將1名陰性誤上傳為陽性，而中央來不及更改才多了1例。目前花蓮本土案例的感染源頭都是可以追溯的，主要仍是奧斯卡餐廳後續傳播為大多數。

從3/31到今天花蓮縣總共累積160例，今天新增30例，住院132人、離院14人，縣長徐榛蔚在疫情記者會中表示，奧斯卡餐廳衍伸9人、並且很多都是回家傳給家人朋友，慈濟醫院新增護理師院內同事4人，以及這段期間從慈濟醫院出院者也找回來採檢，驗出3人陽性、還有2位接觸家人確診，慈濟醫院這條線有9人，而小加拿大美語補習班外師再衍伸5名學生、2名家長。

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徐榛蔚表示，尚在疫調中的有1名花蓮女中的老師，1名富世國小、1名富士幼兒園的學生，以及1名社會人士，與外縣市確診後匡列相關1人。

▲▼花蓮慈濟醫院外觀。（圖／翻攝自Google Map）

▲花蓮慈濟醫院爆院內感染。（圖／翻攝自Google Map）

至於大家相當關心的慈濟醫院院內感染，徐榛蔚表示醫院在4/10發現的當天就擴大採檢849人，篩出了昨天慈濟醫院的14名確診案例，而昨天（11）篩檢了1764人，其中有5名陽性。

▲▼0412花蓮疫情。（圖／翻攝徐榛蔚臉書）

花蓮縣衛生局長朱家祥表示，今天新增30例中，案28198、28330就是小加拿大補習班的20多歲男外師與他朋友，在4/3到過奧斯卡餐廳，這名外師一開始疫調時還否認去過奧斯卡，是朋友確認過後才坦承，並且造成共7名學生、3名家長確診。

而奧斯卡音響工作者4/3到過婚宴會館，傳染給昨天的2名護理師案27878、28185，回到醫院再造成同事與病患的感染，醫院在4/10有14個確診後，把與同時段重疊的出院病患找回來篩檢，而檢驗出3個確診病患中，案28334已跟家人有接觸，造成2名家人案28675、28848感染，於是主要還是奧斯卡餐廳延伸到慈濟醫院這條線，與小加拿大美語補習班、以及奧斯卡本身的群聚繼續擴散。

▲▼0412花蓮疫情。（圖／翻攝徐榛蔚臉書）

▲▼0412花蓮疫情。（圖／翻攝徐榛蔚臉書）

▲▼0412花蓮疫情。（圖／翻攝徐榛蔚臉書）

▲▼0412花蓮疫情。（圖／翻攝徐榛蔚臉書）

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