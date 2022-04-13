如躺平對老人是災難！　陸央媒重申「動態清零」可換來長康久健

▲大陸官方多次定調「動態清零」完全符合大陸國情。（圖／路透社）

記者任以芳／綜合報導

上海嚴格封控引起正反兩面爭議，大陸官媒《新華社》今（13日）發表文章再次強調，政府做的防疫工作都是「動態清零」的必要條件，面對城市按下暫停鍵的短時「陣痛」，堅持就是勝利，才能換來長康久健。由於，病毒不斷變異，一但突破防疫破口，對於老年人來說是一場災難，醫療資源也將十分緊張。當全世界大多數國家疫苗普及率到達一定標準，「是否與病毒共存？」已經是全球討論和思考話題。面對是否放寬防疫？大陸官方多次定調「動態清零」完全符合大陸國情。

大陸疾控中心流行病學首席專家吳尊友昨12日表示，「躺平抗疫是其他國家的無奈選擇。」這些國家經過了多種嘗試，找不到一種理想的控制新冠的策略，於是乾脆「躺平」。有些國家發病人數和死亡人數大幅度上升。但大陸兩年多的防控實踐證明，「動態清零」符合現今國情。

大陸官媒《新華社》今也發表文章，再次解釋為何要嚴厲封控的原因，兩年多來大陸經歷「武漢保衛戰」、「湖北保衛戰」，這些經驗證明「動態清零」的科學性和正確性。當上海每日新增陽性病例處於高位，面對城市按下暫停鍵的短時「陣痛」，唯有科學精准「動態清零」，堅持就是勝利。

▲陸官媒稱，短時「陣痛」都為了實現更穩固的「長康久健」。（圖／路透社）

堅持「動態清零」就是尊重生命，文章引述國家衛健委疫情應對處置工作領導小組專家組組長、清華大學萬科公共衛生與健康學院常務副院長梁萬年說法，從公共衛生的角度看，全人群都是Omicron變異株的易感人群。大陸老年人口數量龐大，一些大城市人口老年化率較高。

文章指出，有關研究表明，雖然Omicron變異株流行期間的病死率下降，但同期因疫情造成的死亡總數卻高於Delta變異株流行的同期死亡總數，Omicron變異株流行的危害依然嚴重。

文章稱從Delta變異株到Omicron變異株，任何人都不能否認病毒仍有可能出現新的變異，甚至向更壞的方向變異。如果放棄「動態清零」，結果可能就是大規模的感染、死亡，醫療資源的擠兌所帶來的更多次生命災害。尤其面對人口數量龐大、疫苗接種尚不充分的老年人群體，如果「躺平」，疫情對於脆弱人群就是一場災難。

最後，文章指出，面對疫情衝擊和變化，兩年多來，大陸一直在思考，如何用更小成本在更短時間內控制住疫情。不能否認的是，當下人民群眾的生產生活存在諸多不便，但這些短時的「陣痛」都是為了實現更穩固的「長康久健」。