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相約摩鐵趴趴...他突強銬女網友拍裸照　辯「玩一點情趣」下場曝

▲▼手銬。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲何男和女網友相約發生性關係後，竟在事後突拿出情趣手銬，銬住她的雙手強拍裸照。（圖／示意圖，與本案無關／取自免費圖庫Pixabay）

記者林冠吟／新北報導

台北一名何姓男子透過網路認識一名女子花花（化名），2人相約在摩鐵發生關係，熟料，事後何男竟在未取得花花的同意下，拿出情趣手銬，強行銬住花花的雙手，拍下花花的裸照表示，「我一定放上去，有空多逛逛網站喔」，事後被花花怒告後，竟還反告花花誹謗。新北地院審理後，刑事部分，何男被依強制、竊錄他人身體隱私等罪，判處有期徒刑3月；民事部分，新北地院再判何男應賠償花花45萬元。

判決書指出，何男2019年時透過交友軟體認識女子花花，2人初步相談後，決定相約摩鐵發生關係，熟知2人親熱結束後，何男竟在未經花花同意下，突然拿出一副情趣手銬，強行將花花銬上，並趁機拍攝多張花花的裸照，過程中更造成花花前臂與胸部有多處拉、挫傷，讓花花怒向何男求償100萬元。

庭審時，何男則向法官辯稱，2人是發生合意性行為，但他因一時思慮不周，對花花做出錯事，主觀上並無強制猥褻花花之故意，且他幼時曾受同儕霸凌並因此罹患憂鬱症，現在又無業在家休養，何況他所拿的手銬是周邊有包覆絨毛的造型手銬，不會造成身體不適，並有明顯按鈕不會輕易無法解開等語。

新北地院審理後發現，何男確實有對花花強銬手銬，以此拍攝裸照等行為，並主張只是要和花花「玩一點情趣」，事後還傳訊息向花花表示，「我一定放上去，有空多逛逛網站喔」，並在花花提告後反控花花毀謗等行為，認定何男主觀上有強制猥褻等故意情節，還因此讓花花受傷，並擔憂私密照片外流，身心受害甚深。

法官指出，儘管何男辯稱他銬住花花的是情趣手銬，周邊有絨毛包覆，並有明顯按鈕可以解鎖等語，但無法證明花花事前就知道情趣手銬的解鎖方式。刑事部分，依竊錄他人身體隱私部位罪，判處何男有期徒刑3月；民事部分，再判何男應賠償花花45萬元。

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