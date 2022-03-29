「震樓神器」報復鄰居獲輕判　餐廳老闆拖延和解緩刑飛了

▲餐廳老闆用「震樓神器」深夜敲打樓板報復檢舉樓上鄰居 。（示意圖／記者陳以昇攝）

記者黃哲民／台北報導

在北市租用一樓店面經營餐酒館的男子王文傑，不爽老是被2樓住戶檢舉噪音、空污，前年（2020年）在店內偷裝「震樓神器」，深夜打烊後不定時狂敲猛搥店內天花板，折磨2樓一家3口長達2個月，王男到案交出「凶器」認錯，一審被依強制罪輕判拘役55天並緩刑2年，檢方上訴後，二審指王男遲沒和解，可見無悔意，改判王男不准緩刑，全案定讞。

二審判決理由指出，緩刑目的為獎勵自新，一審准許王男緩刑理由包括王男無前科，到案都認罪，但王男以震樓神器在深夜、凌晨，不定時敲擊住宅樓板擾人安寧，情節不輕，且王男到案以來，始終沒跟被害人和解或取得諒解，犯後未見真誠悔悟並積極彌補過錯的舉動，顯無暫不執行刑罰為宜的情形，因此不准他緩刑。王男仍可尋求執行檢察官准許易科罰金。

判決指出，具有碩士學位的王男，2019年3月起簽約5年承租大安區一處一樓店面，經營「1492 BISTRO & CAFFE」餐酒館，但屢被2樓住戶檢舉餐廳製造噪音、空污以及使用違建等問題，不時有環保局、建管處等公務機關上門稽查。



王男認為2樓住戶不僅故意找碴，還在稽查人員到場時打小報告，前年（2020年）8月間，王男在店內偷裝一組配備馬達的「震樓神器」，並於深夜餐館打烊後，不定時啟動「震樓神器」狂敲猛搥店內天花板，從同月22日凌晨起，一再製造聲響與震動報復2樓住戶。

被害人一家3口被折磨長達兩個月、夜夜難以成眠，他們自行蒐證，發現王男惡行後提告，檢警同年10月28日凌晨到王男的餐酒館搜索，王男正好在店內，主動交出「凶器」認錯，被檢方依強制罪嫌起訴。



王男事發後離職，出庭雖認罪，卻始終沒賠償2樓住戶和解。一審法官指王男不以正當途徑解決與鄰居紛爭，反而用「震樓神器」侵犯2樓住戶睡眠品質、居住安寧等權利，時間長達2個月，影響被害人生活作息與健康，判他拘役55天、得易科罰金5萬5000元。



一審法官另考量王男沒前科，經此教訓當知所警惕、應無再犯之虞，准他緩刑2年自新，須支付公庫4萬5000元，並沒收扣案「震樓神器」。檢方上訴主張不該給王男緩刑，二審法官採納檢方看法，仍判王男拘役55天但不准緩刑，以示警懲。

2樓住戶另對王男提起附帶民事求償，仍在審理。同棟3、4樓住戶主張也遭王男的「震樓神器」所害，聲請追加為本案被害人，要對王男提告與索賠，二審認為欠缺證據，維持一審見解，駁回3、4樓住戶的聲請確定。