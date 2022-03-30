趁好友睡著口交還拍裸照放LINE首頁　法官輕判荒唐男原因曝

▲台中一名男子趁好友熟睡時口交得逞，又散布全裸照恐嚇對方。（圖／示意圖，與本案無關／達志）

記者黃資真／台北報導

林姓男子與一名男性密友同住，竟趁對方熟睡時口交得逞，還偷拍對方全裸照片，隔天甚至將好友裸照公布在LINE首頁，台北地方法院考量林男以100萬元與被害人和解，依乘機性交罪處1年8月、散布竊錄隱私罪處3月可易科罰金，各緩刑4年。

判決指出，林男於2017年12月31日晚間10時51分，在臺北市某住處，趁好友熟睡而不知抗拒之際，對其以口交方式性交得逞，又以手機拍下對方生殖器、正面全裸照。

之後林男將照片傳給被害人，寫下「如果你還不跟我聯絡，王把你的照片全部傳給大姐跟你兒子看」、「我現在還沒有傳出去，先傳給你看，我希望你能跟我聯絡，不要把事情鬧大」等恐嚇文字。

眼見被害人不回應，林男心生不滿，隔日上午11時許將好友的正面全裸照PO在LINE首頁，使不特定人自由觀覽，被害人見狀截圖存證後向林男提告，被依乘機性交、妨害秘密罪起訴。

法官考量，林男當下未以暴力之方式傷害被害者，堪認其主觀惡性尚非十分重大，且審理時坦承犯行，並與被害者以100萬元達成調解，可見林已努力彌補過錯，因此予以酌量減輕其刑度，依乘機性交罪處1年8月、妨害秘密罪處3月，各緩刑4年，以啟自新。