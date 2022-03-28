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社會 社會焦點 保障人權

台男搭高鐵「椅背往後倒」　日籍男一家難進出...他1動作竟挨告

▲▼ 高鐵列車進站，排隊人潮，防疫期間車廂內飲食。（圖／記者呂佳賢攝）

▲吳姓男子搭乘高鐵時將椅背往後傾斜，導致後座日籍乘客進出不便，只好扶著前椅背握把站起來，竟慘遭吳男提告。（示意圖／記者呂佳賢攝）

記者黃宥寧／台北報導

傻眼貓咪！日籍男乘客帶一家人搭乘高鐵，因前座乘客將椅背往後傾斜，導致上洗手間只好扶著前面椅背握把站起來，但沒想到前座乘客認為這樣的舉動，妨害他行使「座椅」權利，因此對日籍乘客提告強制罪。士林地檢署偵結認，後排乘客在變換姿勢時，不慎碰觸到前排座椅，是很常見，因此難認日籍乘客犯強制罪，予以不起訴。

浪費司法資源？吳姓前座乘客指控，他在去年9月7日晚間搭乘高鐵第8車廂靠走道座位，為了調整到舒服姿勢，他將椅背往後傾，但沒想到後座日籍乘客在行經苗栗至新竹區間，推擠他的座椅3次，第一次他以為是他太太、女兒經過導致擦撞，所以轉頭看了一下日籍乘客，但日籍乘客仍在推擠他的座椅，所以感到相當不舒服，因此認為日籍男乘客妨害他使用座椅權利。

日籍男乘客解釋，當時和家人坐在同一排，他坐在靠走道座位，太太跟小孩坐在中間與靠窗座位，當時太太和小孩要上洗手間準備走向走道時，因為他前方旅客椅背非常傾斜，他為了要讓太太、小孩走出去，所以他便起身用右手扶前座椅背握把，等太太小孩回來，他再次以相同方式讓太太跟小孩回座位。

挨告的他回憶當時，坐在前方男性旅客共3次回頭看他一眼，他當時有以日文說明「因為你的椅背過於傾斜，所以才扶了椅背的握把」但對方聽完直接站起來不知道去哪裡，過了一陣子對方竟帶了站務員跟警察走過來。

檢察官認，日籍男乘客是因吳姓告訴人椅背傾斜，而壓縮到他乘坐空間，而高鐵座位前後排並非相距甚遠，後排乘坐人員在變換姿勢時，不慎碰觸到前排座椅乃非罕見，本件無法排除日籍男乘客為了起身讓道或變換姿勢，而有扶前面椅背握把或碰觸前座椅背行為，因此難認日籍男乘客有妨害他行動自由為目的，依罪嫌不足予以不起訴處分。

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