　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

「13歲是不是紅色的？」　淫廚師藉口指導健康教育誘少女自拍

▲▼少女、女學生、網路交友。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

▲莊姓男子以健康教育為由，誘使13歲少女自拍裸照，涉嫌違反《兒少性剝削條例》。（示意圖／pixabay）

記者劉昌松／台北報導

莊姓男子前年透過交友軟體認識年僅13歲的少女，莊男以指導健康教育名義，詢問少女「下面是不是紅色的？」慫恿少女自拍裸照，莊男也回報自己的下體照，直到少女父母發現對話內容，驚覺女兒遇到變態，檢警獲報循線查出IP位置，將住在高雄的莊男拘捕到案，台北地檢署1日依違反《兒少性剝削條例》起訴。

30多歲的莊男涉嫌在2020年10月，與少女以FB、IG等多種不同通訊軟體上交流，並以公、婆互稱，奇怪的是，莊男在不同軟體用的顯示名稱都不一樣，少女也不以為意，相信莊男是借用他人帳號在聊天，莊男曾傳1張側身自拍健美照，不過手機遮臉，無法確認是否莊男本人，另外還有1張下體照片。

少女父母提告指控，莊男曾以學校教的健康教育課程為引子，表示自己沒見過13歲的少女下體，詢問「是不是紅色的？」誘使少女也自拍下體裸照給張男，詢問少女後，只能知道莊男職業是廚師，但無法確認莊男身分，警方根據IP位置，循線找到在高雄餐飲店上班的莊男後，持法院核發搜索票前往搜索，查扣莊男使用的手機。

莊男到案承認有請少女自拍下體照，但堅稱當初上交往網站時，就已經設定只想認識成年女性，不曉得少女年僅13歲，但檢察官根據對話紀錄，少女早就說過自己的年紀，雖然雙方手機裡都沒還原出少女自拍影像，但因雙方都證實少女有拍過未露臉的下體照，因此依《兒少性剝削條例》使少女拍攝猥褻照片等罪起訴。

►可愛＋性感睡衣超便宜！穿上讓男友更愛妳

ET快訊
2烏軍直升機「越境空襲」俄國領土！　儲油設施烈火狂竄
富女友刷23萬買精品包！送大學男友6萬電吉他　下場卻慘了
淫狼從冷氣窗爬進屋　小姊妹熟睡慘遭性侵
快訊／基隆也停電了！　廟口附近瞬間一片黑
快訊／郝劭文證實求婚成功！甜吻另一半「我也是有家的男人了」
快訊／南韓「戰機撞直升機」墜落！　駕駛喪命
花蓮慈濟醫院增3醫護確診　都接觸過北部病患
快訊／北市確診增加！　文山區幼兒園老師染疫
快訊／北市大天母校區1學生確診　45師生隔離
快訊／疫情燒進桃園市警局！　女警確診Ct值曝光
預測時事抽Apple！ 「全民神預測」東森幣搏翻倍

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

「13歲是不是紅色的？」　淫廚師藉口指導健康教育誘少女自拍

她狂刷23萬買精品包！送大學男友6萬電吉他　富女友下場卻慘了

嘉義布袋驚傳槍擊！老闆員工傷害糾紛約談判　他一言不合開轟

洗澡時室友「開門探頭偷窺」　小資女驚恐蒐證po網反挨告

3分鐘就1起家暴案！「目睹兒」緊咬布偶不敢哭　神秘人進駐士院

約友人KTV歡唱看上他女友閨密　趁爛醉撿屍下場曝

2男路邊聊天「被瞄一眼」超不爽　板手+辣椒水狂敲他行兇畫面曝

「女嬰爆哭」報導惹議　韓國瑜告媒體違反《選罷法》結果出爐

車站借錢哥「長髮變裝」騙車資　2天連詐5人...落網1周被起訴

驚悚畫面曝！貨車下坡衝民宅　狗籠金爐全撞爛...像是戰爭畫面

硬鑽機台漏洞「狂投300枚1元」　夾客不甩台主：那是你的失誤

泰國女裝熱情搭訕緊貼老外　不到10秒偷走脖子金項鍊！

玄彬、孫藝真絕美婚紗照曝光！　連換2套緊牽小手「她全程燦笑」

女友提醒開慢點...他幹話回應　下秒被嗆爆：不要給我插嘴！

王思佳精品店見綠茶「求男友買包包」　嘴爆「妳就是空殼」..呼籲：請靠自己

原住民男參加大學校慶比賽　見小哥哥秒變少女跑：等我嘛

《不熙娣》班底約會「韓國超紅偶像天團成員」　大膽「在夜店約會接吻」小S屈膝：受我一拜！

流浪貓「愛睡摩托車」不給收編　熱心路人輪流餵4年...變超胖

歸化遭嗆「賣國賊」！韓國手回懟：我是客人！　《二十五，二十一》南柱赫獨家報導崩潰了

流浪橘貓瘦到「脖子極細見骨」 被收編半年變5.8kg圓肚胖貓

「13歲是不是紅色的？」　淫廚師藉口指導健康教育誘少女自拍

她狂刷23萬買精品包！送大學男友6萬電吉他　富女友下場卻慘了

嘉義布袋驚傳槍擊！老闆員工傷害糾紛約談判　他一言不合開轟

洗澡時室友「開門探頭偷窺」　小資女驚恐蒐證po網反挨告

3分鐘就1起家暴案！「目睹兒」緊咬布偶不敢哭　神秘人進駐士院

約友人KTV歡唱看上他女友閨密　趁爛醉撿屍下場曝

2男路邊聊天「被瞄一眼」超不爽　板手+辣椒水狂敲他行兇畫面曝

「女嬰爆哭」報導惹議　韓國瑜告媒體違反《選罷法》結果出爐

車站借錢哥「長髮變裝」騙車資　2天連詐5人...落網1周被起訴

驚悚畫面曝！貨車下坡衝民宅　狗籠金爐全撞爛...像是戰爭畫面

「不擔心羅智強脫黨選桃園市長」　朱立倫：會安排他到該有的戰場

台積電加碼生育補助！　每胎提高至1萬元

NBA團隊薪資與豪華稅下季將上修　勇士仍要繳24.9億豪華稅

聽到臭臭2個字！長腿大狗「低頭走進浴室」臉哀怨：洗就洗嘛

台灣手搖飲料店超過2.3萬家　桃園中壢去年開店數全台第　

越南世足資格賽逼平亞洲第2日本！　足協發給全隊180萬獎勵

台股拉尾盤守住17600關卡！金融、防疫股撐盤　指數跌67點收17625

象獅開幕戰先發確定！泰迪迎戰前東家　對決胡智為

一週限定！《公主連結》自走棋突襲登場…鐵粉姨母笑：CY果然是爹

見電線桿有「鳥媽媽在孵蛋」他憂停電：該通知台電嗎？　鄉民狂酸

「麻醉劑量多灌3cc」性侵孕婦！ 桃園狼醫哀求：給我活路

社會熱門新聞

館長喊「30%股權呢？」　女會計竟寄假合約

單親媽勒斃6歲兒7歲女　自稱「99分媽媽」無期定讞

野馬男闖紅燈撞死21歲女　一審判4年8月

阿兵哥趁醉摸上床　欲性侵大嫂

即／高雄女墜樓當場死亡　過往人車目擊嚇壞

即／「顏清標」恐嚇建商一億　藏鏡人落網

全台「唯2」特斯拉警車在高雄

台中婚宴傳播鍊匡列184人　21人陽性2人失聯

獨／「百萬凱旋」遭鬼切阿婆擊落

快訊／館長「被踼出」成吉思汗三重館　最新聲明出爐

即／和碩蔡進國魂斷山林　確切死因出爐

「忽必烈」秀千萬現金！館長被踼出三重館

美福倉儲大火人員撤出　歷經3週終落幕

即／基隆警新增4人染疫　二採陰轉陽確診

更多熱門

相關新聞

荒唐男趁好友睡著口交　還拍裸照放LINE首頁

荒唐男趁好友睡著口交　還拍裸照放LINE首頁

林姓男子與一名男性密友同住，竟趁對方熟睡時口交得逞，還偷拍對方全裸照片，隔天甚至將好友裸照公布在LINE首頁，台北地方法院考量林男以100萬元與被害人和解，依乘機性交罪處1年8月、散布竊錄隱私罪處3月可易科罰金，各緩刑4年。

交友App妹子「要求租車遊九份」　他求解AA嗎

交友App妹子「要求租車遊九份」　他求解AA嗎

軍人網路約砲被拒　強拍少年裸照

軍人網路約砲被拒　強拍少年裸照

逼48韓團女粉拍裸照　噁男最終下場曝

逼48韓團女粉拍裸照　噁男最終下場曝

男傳訊誘10歲蘿莉拍裸照　被逮急喊：只有自己看

男傳訊誘10歲蘿莉拍裸照　被逮急喊：只有自己看

關鍵字：

兒少性剝削自拍裸照交友軟體

讀者迴響

熱門新聞

女教授帶到台灣當性奴！　博士生崩潰求償

羅一鈞深夜突請假　原因曝光網心疼

全世界都被威爾史密斯耍？影評網紅曬4連結

館長喊「30%股權呢？」　女會計竟寄假合約

《全明星》李芷婷愚人節深夜突認愛！

人夫為妻結紮！「%%1次50元」網見總額狂笑

快訊／郝劭文爆求婚成功！單膝跪下捧戒告白

30歲女自認胃食道逆流！就醫半年治不好

研究曝每月「最佳清槍次數」　攝護腺癌降低36%

孫藝真丟捧花「玄彬嚇到帥臉變形」　婚禮爆笑場面外流！

丟丟妹直播「燙油濺雙手」！　傷勢曝光網：怎這麼嚴重

女星泡湯被抓包「沒穿褲」

AV女優抽自體脂肪豐胸！　「平坦B升級F罩杯」兇猛成果曝光

不斷更新／全台39校宣布停課！累計10縣市有師生確診

住旅館「直擊男友貼牆壁DIY」！她躺床崩潰了

更多

最夯影音

更多
硬鑽機台漏洞「狂投300枚1元」　夾客不甩台主：那是你的失誤

硬鑽機台漏洞「狂投300枚1元」　夾客不甩台主：那是你的失誤
泰國女裝熱情搭訕緊貼老外　不到10秒偷走脖子金項鍊！

泰國女裝熱情搭訕緊貼老外　不到10秒偷走脖子金項鍊！

玄彬、孫藝真絕美婚紗照曝光！　連換2套緊牽小手「她全程燦笑」

玄彬、孫藝真絕美婚紗照曝光！　連換2套緊牽小手「她全程燦笑」

女友提醒開慢點...他幹話回應　下秒被嗆爆：不要給我插嘴！

女友提醒開慢點...他幹話回應　下秒被嗆爆：不要給我插嘴！

王思佳精品店見綠茶「求男友買包包」　嘴爆「妳就是空殼」..呼籲：請靠自己

王思佳精品店見綠茶「求男友買包包」　嘴爆「妳就是空殼」..呼籲：請靠自己

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

東森寵物APP下載領50

東森寵物APP下載領50

歡慶東森寵物APP上線，下載即領50！數量有限，早領早享受

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【特賣】寵物出遊必備

【特賣】寵物出遊必備

外出推車背包、清潔用品限時特價！全站滿額再送100購物回饋金，立即逛毛毛商城！

挑戰市場最低價，買貴退貨

挑戰市場最低價，買貴退貨

前五大品牌犬貓飼料，比了再買！寵物用品挑戰市場最低價，買貴退貨！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面