「13歲是不是紅色的？」　淫廚師藉口指導健康教育誘少女自拍

▲莊姓男子以健康教育為由，誘使13歲少女自拍裸照，涉嫌違反《兒少性剝削條例》。（示意圖／pixabay）

記者劉昌松／台北報導

莊姓男子前年透過交友軟體認識年僅13歲的少女，莊男以指導健康教育名義，詢問少女「下面是不是紅色的？」慫恿少女自拍裸照，莊男也回報自己的下體照，直到少女父母發現對話內容，驚覺女兒遇到變態，檢警獲報循線查出IP位置，將住在高雄的莊男拘捕到案，台北地檢署1日依違反《兒少性剝削條例》起訴。

30多歲的莊男涉嫌在2020年10月，與少女以FB、IG等多種不同通訊軟體上交流，並以公、婆互稱，奇怪的是，莊男在不同軟體用的顯示名稱都不一樣，少女也不以為意，相信莊男是借用他人帳號在聊天，莊男曾傳1張側身自拍健美照，不過手機遮臉，無法確認是否莊男本人，另外還有1張下體照片。

少女父母提告指控，莊男曾以學校教的健康教育課程為引子，表示自己沒見過13歲的少女下體，詢問「是不是紅色的？」誘使少女也自拍下體裸照給張男，詢問少女後，只能知道莊男職業是廚師，但無法確認莊男身分，警方根據IP位置，循線找到在高雄餐飲店上班的莊男後，持法院核發搜索票前往搜索，查扣莊男使用的手機。

莊男到案承認有請少女自拍下體照，但堅稱當初上交往網站時，就已經設定只想認識成年女性，不曉得少女年僅13歲，但檢察官根據對話紀錄，少女早就說過自己的年紀，雖然雙方手機裡都沒還原出少女自拍影像，但因雙方都證實少女有拍過未露臉的下體照，因此依《兒少性剝削條例》使少女拍攝猥褻照片等罪起訴。