上海13日「新增26330例」　昨日核酸篩查905萬人

▲上海開始實行劃區管控。（圖／CFP）

記者鄭思楠／綜合報導

上海疫情持續嚴重，上海衛健委今早(13)通報，新增本土新冠肺炎確診病例1189例和無症狀感染者25141例，合計26330例，較前日有所回升。上海官方透露，昨天的核酸篩查工作共採樣905萬人，正在對混管陽性涉及人員開展後續的採樣檢測工作。

上海衛健委今早通報，4月12日0到24時，新增本土新冠肺炎確診病例1189例和無症狀感染者25141例，其中23例確診病例為此前無症狀感染者轉歸，867例確診病例和24500例無症狀感染者在隔離管控中發現，其餘在相關風險人群排查中發現。

13日上午，上海舉行新冠肺炎疫情防控工作新聞發布會，市衛生健康委一級巡視員吳乾渝透露，截至12日24時，昨天的核酸篩查工作共採樣905萬人、抗原檢測篩查1094萬人，目前正在對混管陽性涉及人員開展後續的採樣檢測工作。

吳乾渝說，昨天，全市本土病例出院334例、解除醫學觀察6044例，他們將返回居住地接受健康監測。

上海根據初步篩查結果和風險研判情況，11日起全市按照封控區、管控區、防範區三類實施分區分級差異化防控管理。相關專家表示，風險較低防範區的解封可以極大地緩解上海這個超大城市的供應壓力，把主要精力放到封控區和管控區的疫情防控和物資保障上來。