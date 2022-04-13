疫情持續延燒　安平警八大行業臨檢稽查防堵疫情破口

▲台南市警四分局執行轄區特種行業防疫稽查臨檢，嚴防防疫破口。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

國內新冠肺炎疫情持續嚴竣，為避免疫情延燒，台南市警四分局遵照市長黄偉哲指示，積極規劃執行轄區特種行業防疫稽查臨檢，並宣導業者落實顧客必須施打第三劑及從業人員、工作人員施打第2劑滿3個月再施打第3劑，且每週要有快篩紀錄可稽等之規範，嚴防防疫破口。

四分局於昨12日深夜規劃轄內列管大型場所3家視聽歌唱及養生館臨檢稽查，僅1家有提供從業人員每週至少1次快篩紀錄，另2家業者未提供，當場開立稽查表，分別依傳染病防治法移送衛生局裁罰，3000元以上15000元以下罰鍰。

市警四分局特別製作宣導看板3面，（進入場所顧客應提供至少接種3劑疫苗證明、從業人員皆應接種疫苗2劑且滿14天第2劑滿3個月者應接種第3劑、從業人員即日起至4月30日須每週進行1次快篩陰性者始得提供服務），並在營業場所大廳集中服務小姐及工作人員，由臨檢帶班警備隊副隊長以手持擴音器作宣導，另臨檢包廂亦向顧客作宣導。

市警四分局長王子雄表示，為防堵疫情延燒擴散，四分局將加強協助落實防（檢）疫工作，針對轄內特定娛樂場所，執行防疫臨檢稽查，並督促業者落實實聯制、顧客應提供至少接種3劑疫苗證明及從業人員即日起至4月30日須每週進行快篩，且要有紀錄可供稽查，不容違反相關規定，警方將持續透過各種勤務作為，揪出違反防疫規定，移由權責主管機關從重裁罰，全力堵住疫情破口。