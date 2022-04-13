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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

周玉蔻爆陳時中參選時間點　邱泰源被點名接棒、指揮官是李秉穎

▲衛福部長陳時中（資料照／記者屠惠剛攝）

▲衛福部長陳時中（資料照／記者屠惠剛攝）

記者蘇晏男／台北報導

民進黨2022台北市長候選人選未定，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中12日首度鬆口，總統蔡英文曾與他「非正式的談過」。對此，名嘴邱明玉12日在政論節目《辣新聞152》爆料，如果未來陳時中打算參選，非常有可能是民進黨不分區立委邱泰源接任衛福部長；而如果邱泰源不兼任防疫指揮官，則由ACIP召集人李秉穎當防疫指揮官。

《辣新聞152》主持人周玉蔻表示，如果這波疫情按科學數據來講，大概兩個月就降下來，所以民進黨差不多7月就提名陳時中參選台北市長，黨中央現在應該開始準備了；陳時中受訪時說非正式，但其實就是正式，還有其他內幕是，連衛福部長或中央流行疫情指揮中心指揮官怎麼安排，黨政高層已經做準備了嗎？

邱明玉指出有三個重點，第一、因疫情關係，所以從陳時中口中聽不到他說要參選。第二、就她聽到的消息，陳時中最早是3/30到總統府談，那天陳突向立法院衛生環境委員會請假，經追查，陳當天是到了總統府，而且談滿久的；大家本猜測是談疫情，結果報紙隔幾天說是做參選準備，所以兜一下時程，認為3/30是有可能去府談選戰的時間點。

至於第三點，邱明玉說，如果未來陳時中打算參選的話，接任衛福部長的人非常有可能是邱泰源；而如果邱泰源不兼任防疫指揮官，則由李秉穎當防疫指揮官。

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