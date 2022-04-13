快訊／大鵬灣爆命案！直擊女友與新歡同樂　醋男把情敵活活打死

▲東港鎮大鵬灣跨海大橋下停車場發生爭風吃醋打架情事，車窗被砸破。（圖／民眾提供，下同）

記者陳崑福／屏東報導

屏東縣東港鎮大鵬灣跨海大橋下停車場日前發有民眾打架案件，警方獲報迅速到場發現黃姓男子因女友與李姓男子過從甚密所引起糾紛，憤而將李打傷送醫不治，警方逮獲黃、蘇兩男，訊後依傷害致死、毀損罪嫌移送法辦。

東港警方於4月12日凌晨1時45分許接獲民眾報案，稱在東港鎮大鵬灣跨海大橋下停車場有民眾打架案件，警方獲報迅速到場處理。

警方到場了解後，為黃姓男子（36歲、住屏東市）駕駛自小客車，車上載有黃姓男子（38歲、住台中市）及蘇姓男子（40歲、住潮州鎮）共3人，黃男因懷疑女友鄭女（27歲、住東港鎮）與李姓男子（33歲、住林邊鄉）交往。

黃男3人於大鵬灣找尋鄭女，終於在跨海大橋下停車場發現李男駕駛自小客車與她在車上飲酒聊天，進而上前理論；黃男一時醋勁大發與李男互毆，蘇男也上前踹打李男，黃男並將李男打倒在地，另蘇男持雨傘敲打將李男的小客車後擋風玻璃毀損，警方到場發現已無打鬥情事，惟李男已倒臥在地，經救護車送醫急救後於2時40分不治死亡。

警方昨天報請檢察官驗屍，惟外表無法確定死因，將擇期解剖。而警方鑑識單位協助採證，並調閱路口相關監視器比對調查案發過程及死因。



警方呼籲民眾，街頭暴力零容忍，警方絕對會速查嚴辦，更提醒民眾遇事請理性解決，勿使用暴力。