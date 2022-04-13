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社會 社會焦點 保障人權

「翻桌男」4罪齊發獲無保請回　檢打臉警方「建請羈押」理由曝

記者林悅／台南報導

26歲張姓男子涉嫌在台南下營夜市收取攤費時被攤商拒絕，竟直接掀桌子砸店毆打62歲周姓男子，案經台南市警麻豆分局偵辦，以張嫌涉嫌恐嚇危害安全、妨害自由、傷害、毀損等罪嫌送辦並建請羈押，檢察官偵訊後認為張男未尚未符聲請羈押之要件，偵訊後無保請回。

▲張姓男子涉嫌與周姓攤商，因收取夜市攤費發生糾紛，竟翻桌及毆打被害人，被台南市警麻豆分局送辦。（圖／記者林悅翻攝）

▲張姓男子涉嫌與周姓攤商，因收取夜市攤費發生糾紛，竟翻桌及毆打被害人，被台南市警麻豆分局送辦，檢方偵訊後無保請回。（圖／記者林悅翻攝）

▲張姓男子涉嫌與周姓攤商，因收取夜市攤費發生糾紛，竟翻桌及毆打被害人，被台南市警麻豆分局送辦。（圖／記者林悅翻攝）

▲台南黑衣男跟老人家收錢，談不攏當場翻桌。（圖／翻攝自我是下營人，下同）

台南市麻豆分局指出，有關下營夜市發生掀桌打架糾紛案，麻豆分局於11日已將張姓犯嫌帶案偵辦，針對張嫌在公共場所之施暴行為，分局嚴厲譴責，其犯行顯已觸犯恐嚇危害安全、妨害自由、傷害、毀損等罪嫌，全案除報請台南地檢署檢察官指揮偵辦，張嫌犯罪事證明確依法送辦，並建請檢察官聲請羈押，惟檢察官訊後無保請回。台南地檢署襄閱主任檢察官林仲斌指出，本案承辦檢察官認為本件尚未符聲請羈押之要件，故未予聲押。

▲張姓男子涉嫌與周姓攤商，因收取夜市攤費發生糾紛，竟翻桌及毆打被害人，被台南市警麻豆分局送辦。（圖／記者林悅翻攝）

據了解，台南市警麻豆分局下營分駐所於4月10日晚上7時28分許接獲報案，於下營區中山路二段下營夜市內有民眾打架糾紛，麻豆分局下營所員警獲報後立即前往現場處理，到場時施暴之男子已不在現場，分局員警先行將被害人62歲周姓男子帶返所瞭解案情，查明施暴者為26歲張姓男子後，立即通知張男到案說明，雙方係因夜市自治會收取攤費問題發生糾紛衝突。

▲張姓男子涉嫌與周姓攤商，因收取夜市攤費發生糾紛，竟翻桌及毆打被害人，被台南市警麻豆分局送辦。（圖／記者林悅翻攝）

據1名自稱下營夜市自治管理會負責人表示，該會2022年1月由下營商圈輔導下成立，目前正在籌備申請夜市許可執照中，已向各會員報告於今年4月10日起收營運所需費用，惟該攤商拒繳交而造成糾紛。

▲張姓男子涉嫌與周姓攤商，因收取夜市攤費發生糾紛，竟翻桌及毆打被害人，被台南市警麻豆分局送辦。（圖／記者林悅翻攝）

警方認為，該夜市尚未取得合法夜市許可執照，收取攤商用恐有違法之虞，惟該一業務業管單位是市府經發局，麻豆分局偵查隊11日中午再次通知張嫌到案說明，針對發生糾紛原因進一步釐清追查，並請經發局協助釐清相關法規後，依法將張嫌送辦。

台南市市場處指出，依據台南市攤販管理自治條例規定，集合攤販應申請許可，經查下營夜市目前仍未送件申請許可，已於3月份稽查時依該條例進行裁罰並通知限期改善，未來將持續追蹤輔導該夜市經營團隊成立自治會。

台南市市場處表示，絕不容許暴力非法行為影響民眾生活，未來將加強稽查台南市夜市，宣示暴力零容許的決心，呼籲民眾或其他攤商發現相關行為，請立即提出檢舉。

台南市市場處再次強調，本案將持續與區公所、麻豆分局關心、輔導，請夜市經營者依前開自治條例檢具申請文件辦理夜市許可，提供消費者及攤商安全、多元的消費環境。

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