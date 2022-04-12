台中空調技師被確診老闆傳染　沒打疫苗...回家後妻女也中了

▲一名家住太平的空調技師因老闆染疫後遭匡列確診，連同家人也染疫。（圖／市府提供）



記者游瓊華／台中報導

台中今天一口氣暴增26例，衛生局也歸納出多條不同傳播鏈，其中一名家住太平的空調技師因老闆染疫後遭匡列，且自己沒有打疫苗，進一步採檢後不僅自己，連同妻子、國小女兒也都確診，女兒就讀的東平國小也停課一日。

目前台中多條群聚案爆發，包括東勢校園群聚、東勢信義養護中心群聚案以及霧峰家族家族群聚案、太平空調家庭群聚案等。

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▲阿偉飲品太平店有確診者足跡，環保局急清消。（圖／市府提供）



衛生局長曾梓展表示，案28297為家住太平、40多歲的空調技師，沒有打過疫苗，因為老闆在4月6日發病、10日確診，故技師經匡列遭隔離，PCR採檢陽性確診，Ct值22.3，家庭共匡列4人，目前已知太太跟國小女兒都確診，分別是案號28298以及28810。

▲峰鳴滷肉飯有確診者足跡，環保局急清消。（圖／市府提供）



曾梓展指出，空調技師的太太經營個人美容工作室，曾打過疫苗，在9日出現症狀，經PCR採檢確診、Ct值18.8，同住2名小孩中的女兒也確診，為案28810。衛生局也匡列太太的職場同事及顧客等10人居隔及採檢，所涉足跡包括美而美早餐店、峰鳴滷肉飯、阿偉飲品太平中山店、吉鋒蒸餃太平店也都進行清消。