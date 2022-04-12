疫情延燒18縣市、274所園校　本土生單日確診+88再創新高

▲今天本土校園新增88人確診，改寫單日確診數紀錄，圖為校園進行清消 。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者許敏溶／台北報導

本土新冠肺炎疫情持續升溫，今（12日）新增551例本土病例再創今年新高紀錄，各級學校確診個案也是連環爆，根據教育部今天傍晚公布最新統計資料，截至今天17時30分為止，各級學校大增92例確診個案，其中包括88例本土案例、4例境外移入，而本土新增88例當中，又以國小單日新增33例最多；另受疫情影響，全台共有18縣市、274所園校停課。

此外，根據教育部今天傍晚公布最新統計資料，截至今天下午3時為止，全國共有新北市、台北市、台中市、桃園市、基隆市、彰化縣、高雄市、宜蘭縣、新竹市、新竹縣、苗栗縣、台東縣、花蓮縣、屏東縣、台南市、雲林縣、嘉義市、嘉義縣計18縣市、274所園校，採取全校或部分班級停課（含線上教學），比昨天增加37所園校，274所停課園校，包括含幼兒園45所、國小110校、國中35校、高級中等學校44校、大專校院40校。

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本土疫情持續升溫，今天新增551例本土病例再創今年新高紀錄，校園學生確診個案也是連環爆，繼昨天本土校園新增65例確診個案，今天又新增88例確診，改寫單日最高確診數紀錄。

▲今天本土學生單日確診增加88人，再創單日新高紀錄。（圖／教育部提供）

根據教育部今天最新統計資料，本土校園確診數從昨天1439例，今天來到1527例，新增88例，包括大專校院新增31例、高中8例、國中4例、小學33例、幼兒園12例，也讓本土確診總數超過1500例，1527例中包括 408例為本土大專校院生，高中生230例、國中生195例、國小生507例，還有187例幼兒園生。

至於境外生部分，根據教育部最新資料，今天新增4例，3例為境外大專校院學生，1例為高中學生，確診總數來到650例，其中大專校院學生597例，境外移入高中生43例、國中生1例、國小生7例與2例幼兒園。