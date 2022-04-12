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快訊／暑假前開放出國返台免隔離？　陳時中鬆口：有這可能性

▲▼行政院長蘇貞昌赴立法院施政總質詢 社福衛環組 衛福部長陳時中。（圖／記者屠惠剛攝）

▲衛福部長陳時中。（圖／記者屠惠剛攝）

記者杜冠霖／台北報導

對於何時開放返國國人免隔離、是否可以期待暑假開放返國國人免隔離，衛福部長陳時中12日在立法院備詢時表示，這有兩項前提，包含對方國家的疫情狀況、檢疫天數。至於是否暑假就開放，陳時中也鬆口回應，「是有這個可能性。」

立法院院會今天繼續施政報告總質詢，邀請行政院長蘇貞昌與相關部會首長列席備質詢。民進黨立委沈發惠質詢問到，今早陳時中受訪時，被問到出國返台免隔離的可能時間點，在3月底是否就有可能？陳時中回答說，很期待但沒有確定。

對於是否6月開放出國返台免隔離，陳時中在今天上午受訪時表示很期待，有關在什麼樣的前提下可以讓國人出國返台免隔離，陳時中在回應立委質詢時也明白表示，若對方國家染疫率跟台灣差不多，「兩邊同水位在跑，那就沒差啦！」

對於沈發惠提問是否看出國地點設定不同的條件？陳時中表示，世界疫情大量在降，有些地區管控會降到跟台灣水平差不多，甚至更好，這時的水平移動也不需要特別管理。但對方國家如果很嚴重，開放反而變成讓病毒入侵國門，這樣不划算。

另外，陳時中也列出兩點前提，內容包括：第一、如果風險跟我國差不多，或是比我國低的，邊境就可以蠻自由的；第二，也會把檢疫天數合理往下降，風險高會降、風險相同可以開，「我認為暑假的時候，世界的疫情應該會往下降，雖然有些變異數出現還不敢說，但基本上往下降的趨勢已經很清楚了。」

在備詢過程中，對於沈發惠表示從最樂觀的角度來理解，今年暑假返國免隔離是可以期待的，陳時中也回應，「是有這個可能性。」

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