「廉聲環繞倡反貪」　雲林監獄舉辦監廉政相聲創作表演競賽

▲活動除鼓勵收容人透過傳統相聲表演呈現廉潔價值外，亦使參賽收容人能透過此一活動，向社會大眾展現收容人之創意潛能。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林監獄昨（11）日上午辦理2022年「廉聲環繞，獄見希望」廉政相聲創作表演競賽初賽活動，共計有8個工場、16名收容人組隊參賽，經評審後選出前5名組別予以獎勵，並選出2組參加全國複賽。活動過程中，除了收容人幽默風趣的表演內容外，透過收容人精心編排之道具及音效，看出收容人對活動用心投入。

廉政相聲創作表演活動邀集收容人共同參與，以結合收容人生活經驗，將傳統教條式宣導內容，藉由收容人生動活潑之說、學、逗、唱方式，將反貪倡廉、誠信社會、全民反賄等宣導主題，轉化為富有創意、趣味性十足的相聲表演，除能陶冶收容人藝術文化素養外，也增進對廉政政策之認知與支持。

▲活動藉由收容人生動活潑之說、學、逗、唱方式，將反貪倡廉、誠信社會、全民反賄等宣導主題。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

典獄長杞炎烈指出，一般常見之廉政宣導活動往往不易與收容人結合，此次活動除鼓勵收容人透過傳統相聲表演呈現廉潔價值外，亦使參賽收容人能透過此一活動，向社會大眾展現收容人之創意潛能，也對國家反貪活動貢獻一份心力。希望透過本次活動讓外界瞭解傳統相聲活動之趣味性外，並獲取更多社會大眾對矯正機關廉能績效之認同。

雲林監獄補充說明，此次廉政相聲創作表演活動，也配合中央流行疫情指揮中心之防疫指引，加強場地、麥克風等設備之清消，亦拉大座位間之距離、宣導與會人員戴上口罩，以維護與會人員之健康。

▲活動藉由收容人生動活潑之說、學、逗、唱方式，將反貪倡廉、誠信社會、全民反賄等宣導主題。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

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