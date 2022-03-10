淫邪教會長老性侵13童最小才7歲　重判18年入監又對獄友伸狼爪

▲藍姓長老因猥褻兒童被判18年入獄，在獄中仍不知悔改，對智能障礙受刑人猥褻下體。（示意圖／pixabay）

記者蔡怡萍／高雄報導

屏東一處偏鄉教會藍姓長老於2016年因猥褻2名女童、11名男童長達4年，被依強制性交、強制猥褻等罪判18年徒刑定讞，發監執行，沒想到藍男在高雄監獄服刑期間，繼續對一名有輕度智能障礙的男受刑人撫摸其下體，經過法院1、2審判藍10個月有期徒刑，他不服是出上訴後，最高法院駁回藍男之訴，全案定讞。

排灣族教會長老藍姓男子曾在2010年8月至2014年6月間，多次邀請學童到家中玩電腦，並趁機對他們猥褻、性侵，其中有3名男童被逼口交得逞、2男童肛交未遂，其他被猥褻下體、摸胸部等，受害學童年齡最大是12歲、最小7歲，一共涉及多達32次猥褻和5次性侵；甚至有男童遭到連續猥褻5次，身心受創嚴重。

藍男受審時還辯稱撫摸下體是當地原住民傳統習俗文化「阿力力」，是長輩對晚輩表達關懷疼愛的表現，但經過詢問當地其他頭目，表示只有輕觸小朋友的下體來表示祝福，通常會有父母陪同，且只需隔著外褲輕碰一下、不會停留很久，而非藍男將手伸進褲中來回撫弄，法院於是認定藍男觸犯強制性交、強制猥褻等罪，判18年徒刑。

而2020年4月16日，藍男在高雄監獄服刑期間，又涉嫌抓著一名有輕度智能障礙受刑人的手觸碰自己下體，還將手伸進對方內褲中撫摸，其他獄友發現異狀關心，並將事情向上通報。

藍男辯稱，當時他們只是坐在一起吃點心，是對方拉自己的手去摸肚子，說他肚子餓，只碰到腹部約1、2秒就把手收回，沒有碰到誰的生殖器。辯護人又表示對方曾在審理中希望藍男賠償9萬元，因藍每個月有3萬退休俸，在獄中是較有財力之人，遭受很多人覬覦，又藍在獄中幫助其他人戒菸，擋了獄中賣菸集團的財路，故被設局陷害。

法院審理後認為其他證人與說詞多有出入，與藍男的猥褻行為關連不大，且多卸責之詞，又趁對方心智缺陷、精神障礙，不知或無法抗拒而下手猥褻，造成對方心生恐懼、身心受創，犯刑確定，判藍有期徒刑10個月，案經最高法院也認藍有前案紀錄，2審判決無不妥，駁回藍男上訴定讞。