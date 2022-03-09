受刑人隔褲撫摸舍友下體　判刑10月定讞

▲監獄出現舍友撫摸下體的案件，判刑定讞。此為示意圖。（圖／取自Pixabay）

記者吳銘峯／台北報導

在矯正署高雄監獄服刑的藍姓男子，2020年間趁著在工場休息時，對輕度智能障礙的舍友，隔著褲子拉手撫摸自己的下體，之後他又伸手撫摸對方下體，經教誨師等人發現後，移送法辦。一二審均將男子判刑10月，全案再上訴，最高法院9日駁回上訴定讞。

判決指出，藍姓男子在高雄監獄服刑，明知同舍房的舍友阿偉（化名），屬於輕度智能障礙，因心智缺陷而反應遲鈍、不擅拒絕及不擅言詞，竟利用阿偉的缺陷，2020年4月16日中午，在高雄監獄某工場休息室內，伸出自己的手拉著阿偉的手，隔著褲子撫摸自己的下體；繼而將自己的手伸進阿偉褲子裡，隔著內褲撫摸阿偉的下體。

同舍房的舍友發現後，告知教誨師，並向上呈報，將男子移送法辦。檢方依照「加重強制猥褻罪」對男子提起公訴。

法院審理時，男子否認犯罪，辯稱當天吃完飯後在吃甜點、喝飲料，當時阿偉說他肚子餓，主動拉起他的手去撫摸阿偉的肚子，時間大約1、2秒，他立刻縮回手，並未猥褻。另外法院也詢問阿偉，阿偉表示，確實遭到撫摸，但「我都沒什麼反應，完全沒有理他。」、「我當下覺得不舒服、不愉快，但我都沒有理會他。」

法院另外根據現場監視器畫面，以及其他同舍友的供詞，最後認定男子有罪。考量他的行為造成阿偉身心受創，所為自應予非難，再加上犯後始終否認犯行，且無法與阿偉達成調解，一二審法院均將他判刑10月。全案再上訴，最高法院9日駁回上訴定讞。