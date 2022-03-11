更生人自力更生　修復家庭關係之鑰

▲更生人能自力更生，是穩定家庭關係的開始。（圖／視覺中國）
臺灣每年平均大約十一萬名受刑人在監服刑，實際出監人數大約三萬五仟多名，部分出監的更生人因個人、家庭等因素，需要特別關懷與協助，才能順利踏上復歸之路。然而，更生人出監後常面臨就業、安置、就學、就醫及急難救助等問題，其中就業問題更是核心。
更生保護會挹注大量資源，竭力協助更生人，平均每年協助更生人就業約1,800人、安置收容人數約350人、就學250人、就醫及急難救助約600人，邢泰釗董事長表示，這些基本問題倘未獲解決，更生朋友們出監後，會再度面臨生活困難，求助無門之下，很可能再度犯罪，因此，更生保護會在柔性司法中扮演著重要的角色。
邢泰釗董事長表示，更生保護會對有心悔改向上，想創造自己事業，卻苦無資金的更生人，規畫「圓夢創業貸款」方案，讓他們在創業之路，擁有第一桶金，一圓創業之夢。更生保護會自民國71年開辦創業貸款制度以來，創業貸款已超過1,400件，核貸金額超過3億元，其中逾期未還款金額約4％，更生人貸款後，大部分都能穩定經營其事業，足以償還貸款，在面臨經營危機時，我們要求各分會同仁與更生人風雨同舟，積極連結社會資源，協助更生人處理問題、建立行銷管道及辦理促銷活動等，避免他們創業失敗。
許多更生人是孤獨的，年少無知誤入歧途，造成家人困擾，因此想要重建家庭關係，需要付出更多心力。而更生人能自力更生，是穩定家庭關係的開始，經歷成功就業及創業的過程，許多更生人脫胎換骨後，重回家庭之路也將不遠。（本文轉載自臺灣更生保護會2022年3月《甦活人生》電子報）
讀者迴響