嘉義市首獲「好客民宿」標章　五柳園民宿、拉瓦宅服務獲肯定

▲▼ 嘉義市「五柳園民宿」及「拉瓦宅」獲「好客民宿」標章。（圖／嘉義市政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導



為提供給國內外旅客優質且多元住宿場域選擇，交通部觀光局於100年創辦優質民宿認證制度－「好客民宿遴選活動」，從全眾多合法民宿中精挑細選符合親切、友善、乾淨、衛生、安心、素養等六大精神的民宿業者，賦予其「好客民宿標章」識別，嘉義市今年有「五柳園民宿」及「拉瓦宅」獲得此榮耀，也是嘉義市首次取得該認證標章。

嘉義市府2020年12月25日公告「具人文或歷史風貌之相關區域」，民眾得依《民宿管理辦法》相關規定，於區域內申請經營民宿，截至111年4月8日止，街區內已有7家合法民宿設立登記－「嘉義慢漫」、「拉瓦宅」、「八拾二弄文旅」、「搖尾巴民宿」、「回朔民宿」、「有春枟宅」及「嘉義小青旅」，加上先前五柳園休閒農場「五柳園民宿」，嘉義市共有8家合法民宿。110年「五柳園民宿」及「拉瓦宅」參加交通部觀光局110年好客民宿遴選活動，於2022年正式取得好客民宿標章，嘉義市觀光業者好客服務熱誠再次獲得肯定。

市長黃敏惠表示，嘉義市民宿新的使命感就是將嘉義市的美好透過有聲與無聲的體驗，感動到每一位來嘉的國內外遊客，也恭喜新誕生2家好客民宿「五柳園民宿」及「拉瓦宅」。如同這次2021台灣設計展的主題「以城為家」，嘉義市人熱情款待的精神，就是希望把這座城市「已成為家」，彷彿回到自己的家。也盼望更多的民宿業者加入好客民宿，讓嘉義市成為「好客的友善城市」。

嘉義市政府觀光新聞處處長張婉芬表示，好客民宿的評鑑機制，民宿業者都必須先參加基本輔導訓練課程，再由專家學者現場訪視後，才能得到此認證，嘉義市目前計有8家民宿，1家為休閒農場內的「五柳園民宿」，其他7家皆位於嘉義市「具人文或歷史風貌之相關區域」內，嘉義市的民宿又邁入新的開始，今年也會持續輔導業者，在軟體服務品質及硬體設施的提升，爭取更多的合法民宿業者取得「好客民宿標章」。