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移民署邀新住民元宵節搓湯圓盪鞦韆　體驗在地文化

▲▼移民署邀新住民搓湯圓分享多元文化 。（圖／移民署提供）

▲移民署邀新住民搓湯圓分享多元文化 。（圖／移民署提供）

記者翁伊森／嘉義報導

為讓新住民元宵節有回「嘉」的感覺，紓解思鄉之情，移民署南區事務大隊嘉義市服務站與嘉義市政府民政處、外交部雲嘉南辦事處及嘉義市新移民女性關懷協會在光路社區活動中心舉辦搓湯圓慶元宵活動，邀請大陸籍新住民張寒玲分享元宵習俗，現場大人小孩做湯圓、猜燈謎、領紅包，一起度過歡樂元宵節。

▲▼移民署邀新住民搓湯圓分享多元文化 。（圖／移民署提供）

張寒玲來自江西，在臺灣已經11年，她說元宵節吃湯圓象徵闔家團圓，還有禦寒的養生功效，在大陸北方叫元宵，南方則稱作湯圓，可針對喜歡的餡料做調整，有甜有鹹多種口味。寒玲還說，在家鄉元宵的習俗是在湯圓裡包入1元硬幣，吃到包有硬幣湯圓的人在新的1年將會財源滾滾、大吉大利的好運。

廣西的黃嘉榆說，來臺灣已經20年，家鄉跟臺灣口味類似，也會包花生、芝麻餡，在家通常都會買現成的，因此今天特地帶兒子來體驗搓湯圓，瞭解元宵節的習俗。

▲▼移民署邀新住民搓湯圓分享多元文化 。（圖／移民署提供）


活動中還分享「嘉義市鞦韆節」的傳統文化，富有地方特色的下路頭玄天上帝廟高空盪鞦韆，由於相傳清朝康熙時期瘟疫不斷，村民虔誠祈求神明消災止厄，依神明指示辦理盪鞦韆活動，瘟疫果真消失，仍然延續定期辦理盪鞦韆活動來酬謝神恩，鞦韆高達12米高，可單人或雙人上去盪，光路里里長還親自上場表演盪鞦韆給新住民朋友觀看，大家直呼太厲害了。

▲▼移民署邀新住民搓湯圓分享多元文化 。（圖／移民署提供）

▲新住民體驗多盪鞦韆等台灣文化 。（圖／移民署提供）

嘉義市服務站主任黃艷薰表示，適逢元宵節，服務站將搓湯圓、猜燈謎等習俗融入新住民家庭教育課程，還分享了嘉義當地特色文化，增加活動趣味性，讓新住民朋友們了解不同文化。此外，由於國際疫情仍然嚴峻，提醒逾期停（居）留的外來人口，儘快到各指定接種站免費接種疫苗，保護自己也保護別人。

另外，為了防堵非洲豬瘟，提醒新住民朋友切勿從國外攜帶、郵寄（快遞）肉品或含肉類加工食品來臺，違法者將會面臨巨額罰鍰，甚至涉及刑責，千萬別以身試法。

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