嘉義市+2　即日起至25日室內外拍照、辦活動都要戴口罩

▲ 嘉義喜宴案新增2例本土確診案例，市長黃敏惠籲請市民落實3手策略、戴口罩與實聯制 。（圖／嘉義市政府提供）



記者翁伊森／嘉義報導

嘉義市流行疫情指揮中心指揮官黃敏惠21日說明，依據中央流行疫情指揮中心公布，嘉義市新增2例COVID-19確診個案（案22040及案22041），分別是50多歲的女性及男性，兩人是夫妻，於3月13日一起參加嘉義喜宴案，3月18日感覺喉嚨不適。因與喜宴相關，經嘉義市衛生局積極擴大採檢並通知匡列為居家隔離身分，後續兩人核酸檢驗(PCR)確認為陽性，妻Ct值15.80、夫Ct值24.15，均已收治本市專責病房，今日經中央流行疫情指揮中心公布確診。

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嘉義市衛生局因應3月13日嘉義喜宴案，佐以細胞簡訊、電話稽催，推動擴大加強採檢專案，截至3月20日已採檢共計336人。本次新增2名陽性個案，除疫調外並佐以中央建置的「疫調輔助平台」調閱個案公共場所出入資料，個案2人足跡大多於外縣市，足跡為14日曾至大中燈飾購買小燈泡、同日下午至鴻圖書局閱覽書籍後再至星巴克(中山門市)外帶餐飲，另於16日晚間至星巴克(中興門市)外帶飲品，兩人均短時間停留且全程佩戴口罩，相關足跡如附圖。本府環保局也已針對上述公共場域足跡進行消毒，相關店家亦已完成清消。

黃敏惠也宣布，即日起至3月25日，嘉義市於室內外拍攝個人或團體照、辦理活動合照時，皆應佩戴口罩，並加強落實實聯制、人流管制等防疫措施。黃敏惠市長呼籲，在疫情期間，請民眾落實實聯制，同時請聚會的主辦人、召集人要掌握完整的聚會名單，這些動作都可以加速疫調進行，保護自己又守護家人。

市府表示，因大多數的民眾已施打2劑疫苗，且現行Omicron感染症狀多為喉嚨不適、較為輕微，容易忽略，請民眾加強自身健康監測，家戶內可購置居家快篩試劑備用，如曾至風險地區或與確診個案足跡重疊者，可先行以居家快篩自行檢驗。若檢驗陽性請立即通報衛生局防疫專線(05-2341150)協助轉介至本市指定社區採檢醫院公費採檢。請佩戴好口罩勿搭乘大眾交通運輸工具，攜帶健保卡、身分證依循分流時段速至市4家社區採檢醫院採檢站就醫 (衛生福利部嘉義醫院、臺中榮民總醫院嘉義分院、陽明醫院及聖馬爾定醫院)，到院時勿走院內通道，並詳述旅遊、接觸史，經醫師評估後接受公費核酸檢驗服務。採檢後請在家等待檢驗結果避免外出，檢驗結果可下載「健保存摺快易通APP」（健康存摺）後查詢確認。