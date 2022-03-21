　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

嘉義市+2　即日起至25日室內外拍照、辦活動都要戴口罩

▲▼ 嘉義喜宴案新增2例本土確診案例(案22040及案22041) ，市長黃敏惠籲請市民落實3手策略、戴口罩與實聯制 。（圖／嘉義市政府提供）

▲ 嘉義喜宴案新增2例本土確診案例，市長黃敏惠籲請市民落實3手策略、戴口罩與實聯制 。（圖／嘉義市政府提供）


記者翁伊森／嘉義報導

嘉義市流行疫情指揮中心指揮官黃敏惠21日說明，依據中央流行疫情指揮中心公布，嘉義市新增2例COVID-19確診個案（案22040及案22041），分別是50多歲的女性及男性，兩人是夫妻，於3月13日一起參加嘉義喜宴案，3月18日感覺喉嚨不適。因與喜宴相關，經嘉義市衛生局積極擴大採檢並通知匡列為居家隔離身分，後續兩人核酸檢驗(PCR)確認為陽性，妻Ct值15.80、夫Ct值24.15，均已收治本市專責病房，今日經中央流行疫情指揮中心公布確診。

▲▼ 嘉義喜宴案新增2例本土確診案例(案22040及案22041) ，市長黃敏惠籲請市民落實3手策略、戴口罩與實聯制 。（圖／嘉義市政府提供）

[廣告]請繼續往下閱讀...

嘉義市衛生局因應3月13日嘉義喜宴案，佐以細胞簡訊、電話稽催，推動擴大加強採檢專案，截至3月20日已採檢共計336人。本次新增2名陽性個案，除疫調外並佐以中央建置的「疫調輔助平台」調閱個案公共場所出入資料，個案2人足跡大多於外縣市，足跡為14日曾至大中燈飾購買小燈泡、同日下午至鴻圖書局閱覽書籍後再至星巴克(中山門市)外帶餐飲，另於16日晚間至星巴克(中興門市)外帶飲品，兩人均短時間停留且全程佩戴口罩，相關足跡如附圖。本府環保局也已針對上述公共場域足跡進行消毒，相關店家亦已完成清消。

黃敏惠也宣布，即日起至3月25日，嘉義市於室內外拍攝個人或團體照、辦理活動合照時，皆應佩戴口罩，並加強落實實聯制、人流管制等防疫措施。黃敏惠市長呼籲，在疫情期間，請民眾落實實聯制，同時請聚會的主辦人、召集人要掌握完整的聚會名單，這些動作都可以加速疫調進行，保護自己又守護家人。

▲▼ 嘉義喜宴案新增2例本土確診案例(案22040及案22041) ，市長黃敏惠籲請市民落實3手策略、戴口罩與實聯制 。（圖／嘉義市政府提供）

市府表示，因大多數的民眾已施打2劑疫苗，且現行Omicron感染症狀多為喉嚨不適、較為輕微，容易忽略，請民眾加強自身健康監測，家戶內可購置居家快篩試劑備用，如曾至風險地區或與確診個案足跡重疊者，可先行以居家快篩自行檢驗。若檢驗陽性請立即通報衛生局防疫專線(05-2341150)協助轉介至本市指定社區採檢醫院公費採檢。請佩戴好口罩勿搭乘大眾交通運輸工具，攜帶健保卡、身分證依循分流時段速至市4家社區採檢醫院採檢站就醫 (衛生福利部嘉義醫院、臺中榮民總醫院嘉義分院、陽明醫院及聖馬爾定醫院)，到院時勿走院內通道，並詳述旅遊、接觸史，經醫師評估後接受公費核酸檢驗服務。採檢後請在家等待檢驗結果避免外出，檢驗結果可下載「健保存摺快易通APP」（健康存摺）後查詢確認。

►角落小夥伴相機Q爆！1450元手刀搶

ET快訊
預測時事抽Apple！ 「全民神預測」東森幣搏翻倍

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

國寶級漆藝家陳火慶4代傳承！「蓬萊塗」曾是日本觀光客必備伴手禮

大範圍「更強雷雨彈」灌全台！急升降10°C下到周四　一張圖看變天

台劇成績亮眼！文策院與Netflix合作　共同深耕、行銷台灣原創故事

全國時尚創意賽　嘉藥粧品成績亮眼

【英語多益通】睽違10年央行宣布「升息」　英文怎麼說

東港農漁鄉親大爆滿　周春米建設東港、發展東港

明上班時間變天「劇烈降雨+春雷強陣風」！　 一路下到週四再迎鋒面

東航墜機班機上是否有台人？台灣分公司：待總部回應

同事自介都說「我是板橋人」不說新北！釣出北部人解惑　1狀況例外

確診足跡到星巴克喝咖啡　2門市緊急閉店消毒

大S閃婚加入韓國媳...天心笑：我輸了！　「我們比較恰北北」老公們得互相支援XD

東航波音737墜毀！機上132人　陸網瘋傳飛機殘骸山中燃燒

日本帥老師集中猛練4年跳箱　瞬間爆發力飛2.85刷新紀錄

高雄男狂嗑400顆蛤蠣噴鼻血　老闆：以後來店消費「免單」

東航機頭朝下「筆直墜落消失」　當地公司證實：監視器拍下的

東方航空疑似殘骸影片

東航波音737客機「斷崖式驟降」　飛機大角度俯衝...132人失聯！

３隻毛小孩塞爆寵物推車！萌貓擠到剩一顆頭：歸剛欸

黃大謙改編《妹妹》➝《阿公》　超鬧歌詞瘦子讚：比原本的好

原民婚禮鮮肉帥唱《辣台妹》　最嗨主婚人尬起舞超熱情！

國寶級漆藝家陳火慶4代傳承！「蓬萊塗」曾是日本觀光客必備伴手禮

大範圍「更強雷雨彈」灌全台！急升降10°C下到周四　一張圖看變天

台劇成績亮眼！文策院與Netflix合作　共同深耕、行銷台灣原創故事

全國時尚創意賽　嘉藥粧品成績亮眼

【英語多益通】睽違10年央行宣布「升息」　英文怎麼說

東港農漁鄉親大爆滿　周春米建設東港、發展東港

明上班時間變天「劇烈降雨+春雷強陣風」！　 一路下到週四再迎鋒面

東航墜機班機上是否有台人？台灣分公司：待總部回應

同事自介都說「我是板橋人」不說新北！釣出北部人解惑　1狀況例外

確診足跡到星巴克喝咖啡　2門市緊急閉店消毒

東航「死亡俯衝」132人空難　普丁向習近平表達慰問

東航突從9000公尺高「筆直墜落」！前飛行員曝2可能原因：非常罕見

動物觸電2015年3000多件　經濟部製圖澄清：不是比爛，不斷改善

基隆童話藝術節強勢回歸　5000學生共創裝置藝術亮相

這款男人可以嫁！愛妻如命TOP3星座公開…獅子男「絕不讓妻委屈」

柯瑞連2年季末受傷：本季的勇士不同　11戰8場作客成大挑戰

烏克蘭新都市傳說：神秘阿嬤招呼「來吃餡餅」　毒殺8名俄軍

林右昌包場陪基隆高中生看《時代革命》力挺香港

貝克漢把IG「借給烏克蘭醫生」！　揭驚人實況：24小時冒生命危險

飯店買1送1！住進山中紫藤花秘境有免費早、晚餐　再到礁溪泡湯

華裔女大生遭拖行踹頭全被錄！　加國女警冷嗆：妳這蠢貨別演了

生活熱門新聞

萊爾富最頂不是取貨？「1低調神品」被推爆

更強雷雨彈灌全台！急升降10°C下到周四

新竹男20天沒大便「頂到心臟」　挖出5KG宿便

嘉義確診夫妻遊屏東足跡曝　墾丁凱薩、萬巒海鴻

大叔超商「搭訕氣質長髮妹」　網見手法嗨喊：拜師了

上班族最愛的網紅TOP 20

星巴克「買1送1縮水了」？內行2字解答

高雄限定？「這張紙」曝南北差異　台北人：沒看過

農遊券估有7萬張用不完！農委會宣布4／6免費送

今天春分！6大禁忌別犯　深夜記得「做1件事」旺整年

「穿戰服約會」無預警見家長！男友急解釋...她糗爆了

一定見過「鞥」！果粉笑曝1動作秒讀出來

機上有台人？台灣分公司：待總部回應

明上班時間變天「劇烈降雨+春雷強陣風」！

更多熱門

相關新聞

嘉市議員戴寧涉詐助理費　遭羈押抗告被駁回

嘉市議員戴寧涉詐助理費　遭羈押抗告被駁回

連任3屆的無黨籍嘉義市議員戴寧，涉詐領助理費逾500萬元，訊後遭檢方聲押。嘉義地院10日裁定80萬元交保，嘉檢抗告成功，因此嘉義地院重開羈押庭裁定羈押禁見，戴寧則委請律師提抗告。台南高分院14日晚上裁定抗告駁回，不得抗告。

即／九頭身美女議員涉詐交保　法院重裁羈押禁見

即／九頭身美女議員涉詐交保　法院重裁羈押禁見

休旅誤停「喪屍垃圾車位」　連假深夜11點被拖吊

休旅誤停「喪屍垃圾車位」　連假深夜11點被拖吊

移民署邀新住民元宵節搓湯圓盪鞦韆

移民署邀新住民元宵節搓湯圓盪鞦韆

中彰雲嘉首件公辦都更簽約　未來單價上看35萬元

中彰雲嘉首件公辦都更簽約　未來單價上看35萬元

關鍵字：

嘉義市

讀者迴響

熱門新聞

空姐登機前留4字遇難　夫崩潰衝公司

快訊／高雄機車誤上國1！逆向遭撞亡　中內線車道封閉

小情侶娃娃機店嘿咻影片外流　2男PO臉書下場曝

哈利、梅根遭傳4年婚玩完！

萊爾富最頂不是取貨？「1低調神品」被推爆

《全明星》粿粿傳懷孕「直播露餡」

男友「狂摳肚臍害她想尿尿」！羞問：通到哪　醫解答了

更強雷雨彈灌全台！急升降10°C下到周四

面試被問「租屋嗎」有玄機！內行揭暗黑內幕

東航「筆直5秒墜落」影片曝光

新竹男20天沒大便「頂到心臟」　挖出5KG宿便

烏克蘭神風特攻隊　被擊落也要拖俄軍陪葬

即／俄退出WTO草案　已遞交下議院審議

觀眾狂嗆蘇慶儀！楊謹華：謝謝大家走心

吳尊宣布1家4口移居大陸！

更多

最夯影音

更多
大S閃婚加入韓國媳...天心笑：我輸了！　「我們比較恰北北」老公們得互相支援XD

大S閃婚加入韓國媳...天心笑：我輸了！　「我們比較恰北北」老公們得互相支援XD
東航波音737墜毀！機上132人　陸網瘋傳飛機殘骸山中燃燒

東航波音737墜毀！機上132人　陸網瘋傳飛機殘骸山中燃燒

日本帥老師集中猛練4年跳箱　瞬間爆發力飛2.85刷新紀錄

日本帥老師集中猛練4年跳箱　瞬間爆發力飛2.85刷新紀錄

高雄男狂嗑400顆蛤蠣噴鼻血　老闆：以後來店消費「免單」

高雄男狂嗑400顆蛤蠣噴鼻血　老闆：以後來店消費「免單」

東航機頭朝下「筆直墜落消失」　當地公司證實：監視器拍下的

東航機頭朝下「筆直墜落消失」　當地公司證實：監視器拍下的

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

東森寵物APP下載領50

東森寵物APP下載領50

歡慶東森寵物APP上線，下載即領50！數量有限，早領早享受

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【毛孩】情人節滿額贈好禮

【毛孩】情人節滿額贈好禮

白色情人節到來！毛毛商城即日起消費滿1199，就送美國在台協會獨家購物袋，馬上搶！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面