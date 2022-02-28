三寶休旅誤停「喪屍垃圾車位」　228連假深夜11點被拖吊

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義市例行垃圾車收運以外，更貼心安排在每禮拜三、日晚上10點半至凌晨3時定點，停靠於蘇周連宗祠大門口旁（垂楊路、興中街口）加收垃圾，每逢春節或連續假日總會湧入大量人潮群聚倒垃圾，更被戲稱「喪屍垃圾車」。這幾天適逢228連休，收運垃圾的服務未中斷，但垃圾車收運地點原本放置警示錐處卻意外被一白色休旅車佔住，讓不少要倒垃圾的民眾抱怨連連，晚間11點許轄區警方到場處理，也將違規車輛被拖走，不少民眾直呼警方有效率，警方表示違規不分平日或假日時段。

▲ 嘉義市垂楊路、興中街口每逢春節或連續假日總會湧入大量人潮群聚倒垃圾，被戲稱「喪屍垃圾車」。（圖／翻攝自Facebook／路上觀察學院）

▲ 白色休旅車違停意外佔住「喪屍垃圾車」垃圾車收運至放安全錐處，也因為紅線違停被警方取締拖吊。（圖／記者翁伊森翻攝）

嘉義市228連假湧入不少外來人潮，也因此車輛也不少，每個公有或私人停車場為幾乎都滿位，沒車位更有民眾連紅線路口都停車。而嘉義最有名的喪屍垃圾車收運點垂楊路、興中街口，蘇周連宗祠大門口旁，27日晚間10點30分該垃圾車準時開到，卻意外發現放置警示錐的地點被一休旅車違停占住，讓現場等待丟垃圾的汽機車因此亂了套，也讓交通稍微打了結，直到警方拖吊車到場，才讓丟垃圾變成一件正常的事情。

當天晚上11點許，拖吊車及轄區警方巡邏車前後到場，警方先是鳴警笛提醒違規車輛，確定該車輛明顯停靠馬路紅線開立紅單，也隨即由拖吊車將違規車輛上架後脫離現場。現場有民眾以為超過晚間11點應該不會開單或拖吊，對於警方強力執法幾乎感到贊同。

▲嘉義市垂楊路、興中街口每逢春節或連續假日總會湧入大量人潮群聚倒垃圾，被戲稱「喪屍垃圾車」。（圖／翻攝自Facebook／路上觀察學院）