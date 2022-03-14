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嘉市美女議員戴寧「涉詐助理費」遭羈押　逆轉提抗告遭駁回

▲▼ 嘉義市美女議員戴寧交保後出法院 。（圖／讀者提供）

▲嘉市美女議員戴寧10日交保後步出法院，之後檢方抗告成功、戴抗告遭駁回。（圖／讀者提供）

記者林悅／台南報導

連任3屆的無黨籍嘉義市議員戴寧，涉詐領助理費逾500萬元，訊後遭檢方聲押。嘉義地院10日裁定80萬元交保，嘉檢抗告成功，因此嘉義地院重開羈押庭裁定羈押禁見，戴寧則委請律師提抗告。台南高分院14日晚上裁定抗告駁回，不得抗告。

戴寧涉嫌詐領助理費逾新台幣500萬元，嘉義地檢署9日搜索並傳喚戴寧等8人到案，10日向嘉義地院聲請羈押禁見。嘉義地院認為，檢調搜索時人證物證俱全，案情大致明朗，戴寧已無湮滅證據及勾串共犯之虞，裁定80萬元交保、限制出境出海。不過，嘉檢不服提抗告成功，嘉義地院重開羈押庭，裁定羈押禁見，戴寧則委請律師提抗告。

台南高分院14日晚上裁定抗告駁回。法官指出，被告涉犯貪污治罪條例第5條第1項第2款利用職務機會詐取財物罪，及刑法第214條使公務員登載不實罪等案件，所犯最輕本刑5年以上有期徒刑之重罪，且犯罪嫌疑重大，符合刑事訴訟法第101條第1項第2款、第3款之羈押原因，並有羈押之必要。

被告否認犯行，辯稱助理聘用是父親所為，而在車內搜索扣押到的銀行帳戶資料則是其父或母所放置。然而，被告所言是否屬實，仍待進一步傳訊其母及相關證人到庭查證，甚至對質釐清。儘管其父親病重，目前尚無法出院接受訊問，但檢、調仍可以其他方式，或待被告父親日後病情好轉時訊問。

被告在原審法院更審前，辯稱之所以領用曾姓助理費用，是經對方同意、出借助理費用，卻無法清楚交代兩人借貸的時間、地點、清償方式。不過，原審更審裁定時，卻能供述甚詳，且所供述情節核與曾姓助理所供一致。被告抗告時雖辯稱，是因原審更審前羈押訊問時，獲知卷證內容而喚醒回憶，但被告於偵訊時連最後一次清償曾之時間、地點均無法憶起，卻於具保後突然想起所有細節，實有相當理由令人質疑有勾串證人之情事。

被告稱，其母親撥打電話企圖聯繫郭姓證人與其無關，不能因此認定其有勾串證人之虞云云。然被告母親於被告與其前夫離異多年後，何以突然於本案發動偵查當日得知郭在本案為證人，又何以急於撥打電話欲聯繫郭姓證人，令人懷疑其動機。參以被告辯稱在其車上查扣之邱姓關係人帳戶資料是其父或母所放置，則其母是否亦涉本案方急於為自己或被告犯行聯繫郭姓證人，此為檢、調日後或有必要傳喚釐清之情。

法官認為，被告如未羈押，在檢、調進一步向上開證人查證前，被告極有可能與相關證人勾串證詞，以脫免刑責，導致案情陷於晦暗不明之情況。再以被告及相關證人均具有親友情誼及被告與其父、母親間之親密關係，證人顯有可能因人情壓力而更改證詞，配合被告做出有利被告之證述。茲本案檢察官既仍繼續就被告之犯案情節偵查中，被告犯嫌尚未完全查清，依上述情形，被告顯有勾串共犯、證人或湮滅證據之虞，而有保全被告以利偵查及日後審判、執行進行之必要

另被告涉犯利用職務機會詐取財物之重罪，犯案期間甚長，且身為民意代表，所為洞見觀瞻，卻涉嫌利用職務機會詐取助理費用，對國家社會所造成之危害程度非輕，又有前述羈押原因及必要，縱以具保、責付、限制住居或限制出境等侵害較小之處分，亦無法完全避免，不足以確保偵查程序之順利進行。

綜上所述，原審法院認被告犯罪嫌疑重大，有羈押原因存在，並有羈押之必要，而裁定應予羈押，經核尚無目的與手段間輕重失衡之情形，亦無刑事訴訟法所定不得羈押被告之事由，被告執詞指摘原裁定不當，提起抗告，為無理由，應予駁回。本件不得抗告。

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