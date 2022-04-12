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桃市+53　21足跡曝：內壢火車站、大潤發中壢店、Costco南崁店

▲桃園市今天新增53例本土個案，市府新聞處長詹賀舜公布個案公共場所足跡圖示。（資料照／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市今天新增53例本土個案，市府新聞處長詹賀舜公布個案公共場所足跡圖示。（資料照／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市今天新增53例本土確診個案，市府新聞處長詹賀舜指出，個案（25416、25961、27635、27655、27960、28281、28283、28284、28291、28292）之公共場所足跡，曾於4月2日起至4月8日出入包括內壢火車站等21處，呼籲市民朋友如曾出入上述相關場所，請於足跡重疊次日起10天，進行自我健康監測。

▲桃園市政府新聞處長詹賀舜公布個案公共場所足跡圖示（一）。（圖／記者沈繼昌翻攝）

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▲桃園市政府新聞處長詹賀舜公布個案公共場所足跡圖示（一）。（圖／記者沈繼昌翻攝）

詹賀舜公布公共場所足跡包括：4月2日上午至平鎮區和平路「全家平鎮振興店」；4月5日及6日至中壢區中北路「7-11柏德門市」；4月6日上午至龍潭區大昌路一段「龍潭水電材料行」，下午搭乘台鐵1187車次區間車（樹林－內壢）至「內壢火車站」，晚間至桃園區大有路「cut快剪屋」；4月6日及8日晚間至中壢區高鐵站前西路二段「西緹拉音樂工作室」；4月7日至蘆竹區南崁路一段「Costco桃園南崁店」，中午至桃園區國強一街「蝦皮店到店桃園國強店」；4月8日及9日至中壢區中北路二段「大潤發中壢店」；4月8日晚間至大溪區康莊路「新資生連鎖藥局康莊店」。

▲桃園市政府新聞處長詹賀舜公布個案公共場所足跡圖示（二）。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市政府新聞處長詹賀舜公布個案公共場所足跡圖示（二）。（圖／記者沈繼昌翻攝）

另外，4月9日上午至龜山區光峰路「自由聯盟超市楓樹店」，中午至龜山區復興一路「麥當勞林口復興店」，下午至中壢區環中東路「中壢環東黃昏市場」，晚間至八德區介壽路一段「刺客炭火燒肉」、桃園區中山路「蝦皮店到店桃園中山店」；4月10日中午至中壢區中正路「NOVA資訊廣場中壢店」、中壢區民族路「巧米雞腿大王民族店」、桃園區中正路「大國民藥局」，下午至中壢區領航南路一段「全聯中壢領航門市」；傍晚至中壢區榮民路「裕翔藥局」。

詹賀舜提醒，市民朋友如曾出入上述相關場所，請於足跡重疊次日起10天進行自我健康監測，期間如出現發燒、上呼吸道不適、腹瀉、嗅味覺異常等疑似症狀，請撥打1922或0800-033-355專線通報，佩戴醫用口罩儘速就醫（勿搭乘大眾運輸），就醫時請主動告知醫護人員相關接觸史、旅遊史、職業暴露與身邊是否有其他人出現類似症狀。

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桃市+53公共場所足跡新聞處詹賀舜

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