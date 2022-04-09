桃園今+41　校園銀行傳播鍊持續延燒...龜山職場一日狂增16例

▲桃園市今天暴增41例本土確診個案，市府新聞處與衛生局聯合召開疫情記者會說明。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市今（9）日新增41例本土確診個案，市府新聞處長詹賀舜指出，新增個案中多數與外縣市確診者接觸相關，另外有16例為龜山某職場移工感染案，11例為匡列居隔或採檢對象；衛生局簡任技正葉潔瑩說，個案中有5例為桃園既有傳播鏈衍生，分別為舞蹈班1例（案26506）、基隆海大老師衍生銀行相關4例（案26512、26673、26674、26952），皆為居隔期間採檢確診，無社區風險。

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▲桃園市今天暴增41例本土確診個案，市府新聞處長詹賀舜針對新增確診個案提出說明。（圖／記者沈繼昌翻攝）

根據中央流行疫情指揮中心公布，桃園新增41例本土、23例境外個案，市府下午召開疫情說明記者會說明。詹賀舜表示，新增個案中有14例與外縣市確診者接觸相關，16例則為龜山區某職場移工感染案，11例為匡列居隔或採檢對象。另外，桃園社區採檢站今日共採檢1,314人，截至目前，桃園社區採檢站已累計採檢14萬3,647人，社區採檢站持續開設中，若民眾有足跡重疊、或覺得有需要都可前往採檢，若已出現疑似症狀，則請撥打1922或0800-033-355專線通報，並佩戴醫用口罩儘速就醫（請勿搭乘大眾運輸），保護自己，也保護家人。

葉潔瑩則說明，桃園新增41例本土個案（案26441、案26491、案26502至案26506、案26508至案26512、案26545、案26588、案26669至26675、案26760至26775、案26951至案26954）、23例境外移入 (案26562至案26563、案26809至案26815、案26860至案26873)，年齡介於10歲以下至70多歲，目前居家隔離人數為2,706人。

▲桃園市今天暴增41例本土確診個案，市府衛生局簡任技正葉潔瑩說明新增個案傳播鏈等細節。（圖／記者沈繼昌翻攝）

此外，桃市41例本土個案中，有5例為桃園既有傳播鏈所衍生，分別為舞蹈班1例（案26506）、基隆海大老師衍生銀行相關4例（案26512、26673、26674、26952），皆為居隔期間採檢確診，無社區風險。針對與外縣市確診者接觸或有相關旅遊史所衍生個案，共有8案14例，分別為台南白河親友旅行團2例（案26511、案26669）；與新北個案家庭聚餐而確診2例（案26503、案26504）；與嘉義某營區群聚相關3例（案26502、26671、案26672）；與高雄個案接觸確診1例（案26505）；與北市某補習班群聚相關3例（案26508、案26509、案26491）；與北市友人接觸確診1例（案26953）；與花蓮旅遊史相關確診2例（案26510、案26588，2案無關聯性）；上述個案中除案26505、案26953為居隔期間陰轉陽確診外，其餘個案皆為匡列居隔採檢確診，市府將持續疫調，降低社區風險。

至於與職場與校園接觸相關部分，共計3案18例，分別為2校園共2例（萬能科大案26441、大成國小案26760）、龜山某職場移工確診16例（案26761至案26775、案26951）。今日新增個案中，另有2案共4例的感染來源尚待釐清，目前疫調持續進行中，分別為：與某營區相關3例（案26545、案26670、案26675），以及某市民因有症狀至醫院急診就醫採檢確診1例（案26954），此2案感染源關聯性尚待調查中，因此市府先將其暫列為獨立個案，並持續追蹤匡列。

葉潔瑩強調，市府昨天針對有確診學生學校進行採檢，包括萬能科技大學採檢550人，其中有2人陽性，其餘採檢陰性，持續疫調當中；龍華科技大學採檢517人，其中4人陽性，其餘皆為陰性。此6位確診個案均未列案號，將於明（9）日公布；此外，龍華科大考量疫情狀況，於清明連假過後4月6日至8日全校皆採線上教學，因此4位陽性確診學生並未進入校園，另也已針對住宿學生進行相關採檢，龍華科大將停課至4月18日（一）復課。

另外有關龜山某職場移工確診案件，市府獲知4月7日晚間有1位移工快篩呈現陽性後，立即安排PCR採檢確診，目前針對移工宿舍及常接觸人員，共採檢123位（107位移工及15位台籍員工），匡列38位同棟宿舍及同部門移工至集中檢疫所隔離，採檢結果有16位呈現陽性，皆為匡列居隔中確診，列為今日本土個案。針對該職場擴大PCR採檢438位，目前尚在檢驗中，已累計匡列居家隔離103位（88位移工、15位台籍員工），並已完成所有宿舍、廠區及鄰近環境的清消作業，後續將持續進行採檢及健康管理監測。

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