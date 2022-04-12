桃市府電腦驚見裙底風光照　員工偷拍6同事...離職交接才曝光

▲桃園市徐姓男子2017年至2018年間在桃市地政局擔任約僱人員任職，趁機以手機偷拍6名女同事裙底風光，被捕後辯稱「女同事太漂亮了」。（資料照／記者沈繼昌攝）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市徐姓男子於2017至2018年在桃市政府地政局任職時，趁機以手機偷拍同辦公室女同事裙底風光，後來離職後，同仁在其公務電腦裡驚覺有上百張裙底風光照片，事後受害女子報警提告。徐男偵訊後坦承犯案，辯稱「女同事太漂亮了」等語；桃園地院審理時，徐男迄今仍未與6名被害人達成和解且亦未賠償，審結依竊錄他人身體隱私部位罪，共6罪，各處拘役20日，應執行拘役115日，還可上訴。

檢警調查，43歲的徐姓男子於2017年至2018年間在桃園市政府地政局擔任約僱人員，徐姓男子2018年2月從辦理離職後，同仁整理其公務電腦準備移交給下一名同事使用時，其電腦硬碟中有不少資料夾，結果逐一開啟赫然驚覺居然都是女子裙底風光照片檔案，數量多達上百張，其中有5名女員工發現自己竟是受害人，憤而向主管報告，再向桃園警方報案提告。

檢警後來於徐姓男子住處電腦亦起出多張偷拍照片，地點遍佈於市府地政局與其他局處，甚至還有在賣場與海邊等地點，徐男偵訊時坦承犯行不諱，辯稱「女同事太漂亮了！」其他照片則是在網路下載而來，桃檢調查後依妨害秘密罪嫌提起公訴。

桃園地院審理時，徐男坦承犯行，法官查出，徐基於無故竊錄他人身體隱私部位之犯意，擔任地政局約僱人員期間，在辦公處所趁6名女子未注意情況下，手持智慧型手機，伸入被害人裙底偷拍身體隱私部位相片，事後並備份個人公務電腦內，案經受害女子向桃園警方報案提告。

法官審酌，徐僅為滿足一己私慾，竟竊錄被害6名女子身體隱私部位，嚴重侵害他人隱私，造成6名被害女子身心恐懼、內心留下難以抹滅之陰影，欠缺尊重他人隱私權觀念，迄今未能與6人達成和解並獲得原諒，惟念其犯後始終坦承犯行，審結依竊錄他人身體隱私部位罪，共6罪，各處拘役20日，應執行拘役115日，如易科罰金，以1仟元折算1日，本案還可上訴。

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