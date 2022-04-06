快訊／桃園+17確診足跡曝光　路易莎、麥當勞、壽山高中入列

▲桃園市政府6日公布案24325、24569於3月29日與4月1日公共場所足跡圖。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

根據中央流行疫情中心今（6）日公布，桃園市有17例本土確診個案，有9例是匡列採檢，在居隔期間陰轉陽確診，較無風險，另有一例是台北移入個案。市府也公布確診者足跡，其中案24325曾於3月29日下午4時至4時10分曾在路易莎八門市；另外案24569足跡曾在4月1日上午10時至下午2時在壽山高中體育訓練中心，上午11時21分足跡曾到麥當勞桃鶯店。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲桃園市政府6日公布案24325、24569於3月29日與4月1日公共場所足跡圖，環保局人員上午至路易莎八德門市進行清消作業。（圖／記者沈繼昌翻攝）

桃園市政府呼籲，曾出入相關場所者，請於足跡重疊次日起14天，進行自我健康監測。自我健康監測期間若有出現發燒、上呼吸道、腹瀉、嗅味覺異常等疑似狀況，請撥打1922或0800-033355專線通報，並佩戴醫用口罩盡速就醫，就醫時請主動告知接觸史、旅遊史、職業暴露及身邊是否有其他人類似症狀，請勿搭乘大眾交通運輸工具。

【更多新聞】

►快訊／桃園今增10例確診！鄭文燦公布市府1.5萬同仁採檢結果

►悶燒3周才滅！美福倉儲像超大保溫箱 打火兄弟難忘腐肉般惡臭

►廢棄物上萬噸！美福倉儲大火空汙罰500萬 區公所協調賠償作業