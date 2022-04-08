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桃園+25增28足跡！五花馬+麥當勞+星巴克　賣場有大潤發+家樂福

▲桃園市今天新增25例本土確診個案，市府新聞處長詹賀舜公布個案之公共場所足跡圖。（資料照／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市今天新增25例本土確診個案，市府新聞處長詹賀舜公布個案之公共場所足跡圖。（資料照／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市今天新增25例本土確診個案，市府新聞處長詹賀舜公布（8）日案23797、24013、24786、24787、24788、24789、24939、25341、25349、25583、25585之公共場所足跡，包括：3月29日上午曾至桃園區國豐六街「福祐汽車國豐服務廠」，晚間曾至蘆竹區奉化路「F1百元快剪南崁店」；3月30日、3月31日及4月2日曾至中壢區明德路「中壢新明市場」等，籲請足跡重疊民眾次日起10天，進行自我健康監測。

詹賀舜表示，個案足跡圖還包括3月31日上午曾至中壢區元化路「A-Bao Brunch House元化店」、大園區中正東路「麥當勞大園中正店」，中午曾至楊梅區瑞溪路「佳園寶餐廳」、桃園區經國路「星巴克經國二門市」，下午曾至大園區領航北路「全家大園領航店」、桃園區寶山街「台灣大哥大桃園寶山直營門市」、蘆竹區長春路「美聯社蘆竹長春店」，晚間曾至桃園區大興路「孫東寶桃園大興店」；3月31日及4月1日皆曾至桃園區大有路「全聯桃園大有店」。

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▲桃園市今天新增25例本土確診個案，市府新聞處長詹賀舜公布個案之公共場所足跡圖（一）。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市今天新增25例本土確診個案，市府新聞處長詹賀舜公布個案之公共場所足跡圖（一）。（圖／記者沈繼昌翻攝）

4月1日中午曾至桃園區寶山街「五花馬水餃館寶山店」、平鎮區中豐路「五六六汽車檢驗廠」，下午曾至桃園區中正五街「登豪地政士事務所」，晚間曾至桃園區大有路「蒜香義大利麵食坊」、桃園區春日路「7-ELEVEN春寶門市」；4月1日及4月2日皆曾至龜山區中興路「7-ELEVEN壽興門市」。

▲桃園市今天新增25例本土確診個案，市府新聞處長詹賀舜公布個案之公共場所足跡圖（二）。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市今天新增25例本土確診個案，市府新聞處長詹賀舜公布個案之公共場所足跡圖（二）。（圖／記者沈繼昌翻攝）

4月2日早上曾至龜山區中興路「HERE TO CHILL 嘿!丘丘早午餐」、上午曾至桃園區大有路「麥味登桃園陽光店」，中午曾至平鎮區南東路「大潤發平鎮店」，下午曾至桃園區「孔廟忠烈祠聯合管理所」、桃園區中埔七街「台灣派對氣球外送桃園店」；4月3日早上曾至龜山區中興路「廚師寶寶龜山店」，下午曾至龜山區中興路「全家龜山中興店」；4月5日下午曾至蘆竹區南福街「自由聯盟南福店」、蘆竹區奉化路「家樂福超市蘆竹奉化店」，晚間曾至蘆竹區南順六街「7-ELEVEN順舜門市」。

詹賀舜強調，市民朋友如曾出入上述相關場所，請於足跡重疊次日起10天，進行自我健康監測。期間如出現發燒、上呼吸道、腹瀉、嗅味覺異常等疑似症狀，請撥打1922或0800-033-355專線通報，並佩戴醫用口罩儘速就醫（請勿搭乘大眾運輸），就醫時請主動告知醫護人員相關接觸史、旅遊史、職業暴露級身邊是否有其他人有類似症狀。

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