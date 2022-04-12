蘇貞昌豪語！台鐵賺錢員工年終40個月　他批：騙人無知、大話成性

記者蘇晏男／台北報導

行政院長蘇貞昌12日備詢時，表示台鐵公司化後，政府絕對保障台鐵員工薪資福利，若以後公司賺錢，年終就可以像陽明海運40個月分紅。對此，國民黨立委洪孟楷批評，這種騙術、三歲小孩也不見得買單。

▲行政院長蘇貞昌12日赴立法院施政總質詢。（圖／記者屠惠剛攝）

台鐵工會反對政府推動台鐵公司化，揚言在五一勞動節「依法休假」，粗估將有8乘火車開不出去。蘇貞昌12日備詢時，針對台鐵工會發動「休假不加班」行動，他說，台鐵再不改革無以回應社會期待，政府用盡決心，絕對保障台鐵員工薪資福利，絕不減損一分一毫。

蘇貞昌也強調，台鐵公司化後就不會僵化，「以後公司賺錢，就可以像陽明海運（年終）40個月分紅等等」，員工可以放心。

對此，洪孟楷12日下午在臉書表示，翻開資料，跟台鐵同性質的陸地大眾運輸高鐵公司，過去僅兩個月年終，今年甚至受到疫情衝擊而更減少，然而蘇貞昌這樣說，騙人無知、還是大話成性？

「台鐵公司化持續推動，但政府應該做的事就是開誠布公地把所有資訊好好跟員工溝通，而不是用話術、拐騙的方式。」洪孟楷質疑，員工有疑慮，工作態度就無法士氣高昂，最終就是消費者安全打折扣及權益受損。推動公司化過程如此粗燥，到底在急什麼？

洪孟楷也指，且現在的台鐵實質負債1600多億，成立基金應對而非政府攤提，未來光償還可能就遙遙無期，還有獲利分紅的機會？且將來台鐵跟高鐵的關係，能否齊頭並進、良性競爭？還是像現在一樣處處被限制？都關乎到公司營運，政府不說清楚，當然更無法保證後續的發展。

洪孟楷說，「台鐵有更多的是市區土地，事事有人為了要土地開發龐大利益而不得不公司化，這是外界所關心的。奉勸蘇院長，別每次只想『頭過身就過』。這種騙術、三歲小孩也不見得買單！」